Großbrand in Linz: Feuerwehr löscht Nebengebäude und findet vermissten Bewohner

Am Dienstagabend brach in der Dauphinestraße in Linz ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr bekämpft den Brand, während die Polizei einen verschütteten Mann rettet.

Am Dienstagabend sorgte ein heftiger Brand im Bereich der Dauphinestraße in Linz für einen umfangreichen Einsatz von Rettungskräften. Zahlreiche Notrufe erreichten die Berufsfeuerwehr Linz, wobei die genaue Lage der Flammen anfangs nicht eindeutig zu lokalisieren war. Aufgrund der hohen Anzahl der Meldungen wurde frühzeitig auch die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg alarmiert, um zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.

Einsatzkräfte bekämpfen Vollbrand an Kreuzung

Bei Ankunft der ersten Löschtruppen standen zwei aneinandergebaute Nebengebäude im Bereich der Kreuzung Dauphinestraße und Holzingerstraße bereits in Vollbrand. Mehrere Anwohner gaben Hinweise ab, dass sich möglicherweise noch eine Person in einem der betroffenen Gebäude befinden könnte. Dies erhöhte die Dringlichkeit der Rettungs- und Löscharbeiten erheblich, da sowohl die Ausbreitung des Feuers als auch das Risiko für Menschenleben minimiert werden musste.

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Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Dabei kamen zwei Löschfahrzeuge zum Einsatz, die jeweils über zwei Löschleitungen verfügten. Während der aktiven Brandbekämpfung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Gasflaschen, aus denen bereits Gas austrat. Diese potenziell explosiven Objekte wurden sofort gekühlt, um eine Explosion oder eine weitere Intensivierung des Feuers zu verhindern.

Rettung des Bewohners durch Polizeieinsatz

Ein direktes Betreten der brennenden Nebengebäude war aufgrund der intensiven Flammenentwicklung zunächst nicht möglich. Erst nachdem der Brand auf beiden Grundstücken weitgehend gelöscht war, konnten die Feuerwehrleute die Gebäude kurzzeitig durchsuchen. Dabei stellte sich heraus, dass sich keine Person in den unmittelbar betroffenen Nebengebäuden befand. Auch die beiden zuvor entdeckten Gasflaschen wurden sicher geborgen und aus dem Gefahrenbereich entfernt.

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Parallel zu den feuerwehrtechnischen Maßnahmen suchte die Polizei erneut das Hauptgebäude ab. Dort wurde der zuvor vermisste Bewohner schlafend angetroffen. Dieser Umstand erklärt, warum die Nachbarn zwar Sorgen äußerten, aber keine unmittelbare Lebensgefahr für die Person bestand, solange sie sich im Hauptgebäude aufhielt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, nachdem die unmittelbare Gefahr für Personen ausgeräumt war.

Aufwendige Nachlöscharbeiten und Ermittlungen

Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch als sehr aufwendig und zeitintensiv. Für die Nacht war eine weitere Brandnachschau vorgesehen, um sicherzustellen, dass keine Glutnester den Brand wieder aufflammen lassen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und steht aktuell im Mittelpunkt der Ermittlungen durch die zuständigen Behörden. Die genauen Umstände, die zur Entstehung des Feuers führten, sind derzeit nicht bekannt.

Der Vorfall hat gezeigt, wie wichtig schnelle Alarmierungsprozesse und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Hilfsorganisationen sind. Die Berufsfeuerwehr Linz sowie die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg haben ihre Aufgaben effektiv erfüllt, um Schäden zu begrenzen und Menschenleben zu schützen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei Verdacht auf Brände oder unsicheren Situationen umgehend die Notrufnummern zu kontaktieren, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.