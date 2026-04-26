Großbrand in Lesachtal: Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen die Flammen

Ein großflächiger Brand in Lesachtal, Kärnten, hält die Einsatzkräfte weiterhin in Atem. Trotz Fortschritten bei der Eindämmung ist das Feuer noch nicht gelöscht und wird voraussichtlich noch mehrere Tage andauern. Die Unterstützung aus anderen Regionen ist groß, und die Bevölkerung leistet wertvolle Hilfe.

Die großflächige Brand bekämpfung in Lesachtal , Kärnten , schreitet voran, befindet sich aber noch lange nicht im Abschlussstadium. Trotz vorsichtiger Optimismus seitens der Einsatz kräfte, dass das Feuer im Laufe der Woche unter Kontrolle gebracht werden kann, bleibt die Lage angespannt.

Seit Donnerstagabend kämpfen Hunderte von Feuerwehrleuten unermüdlich gegen die Flammen, die sich bereits auf eine Fläche von rund 110 Hektar ausgebreitet haben. Die Herausforderung besteht darin, das Feuer vollständig zu löschen und eine erneute Ausbreitung zu verhindern, insbesondere angesichts der schwierigen Topographie und der anhaltenden Trockenheit. Die Einsatzleitung betont, dass die Situation weiterhin ernst ist und ein hohes Maß an Konzentration und Ausdauer erfordert. Die Unterstützung für die Einsatzkräfte ist weiterhin groß.

Neben den Kräften aus Kärnten sind auch Helfer und Ausrüstung aus verschiedenen Bundesländern im Einsatz. Landeshauptmann-Referent aus Spittal hat sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht und weitere Einheiten mit rund 100 Personen für den Montag angekündigt. Ein besonderer Appell richtet sich an die Arbeitgeber in der Region, ihre Mitarbeiter freizustellen, um die Einsatzkräfte zu verstärken. Für jeden Helfer wird eine Entschädigung von 200 Euro pro Tag gezahlt.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen – Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und freiwillige Helfer – wird als reibungslos und vorbildlich beschrieben. Bezirkshauptmann Heinz Pansi sprach von einem 'Konzert der Zusammenarbeit', bei dem es gelungen sei, Gefahren für Leib und Leben abzuwehren. Bislang wurden keine Verletzten gemeldet. Die Bevölkerung vor Ort leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Einsatzkräfte, was die Solidarität und den Zusammenhalt in der Region unterstreicht.

Die Löschmaßnahmen werden sowohl aus der Luft mit sieben Hubschraubern (drei davon vom Innenministerium) als auch am Boden durchgeführt. Die Priorität liegt nun zunehmend auf der 'Knochenarbeit der Bodentruppen', wie es Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin formulierte. Über eine Million Liter Wasser wurden bereits aus der Luft auf die Brandstellen gebracht, aber das Feuer ist noch nicht vollständig gelöscht. Für Bürgermeister Bernhard Knotz von Lesachtal stellt der Brand eine persönliche 'Feuertaufe' dar und eine existenzielle Bedrohung für die Landwirtschaft in der Region.

Viele Betriebe sehen ihre Existenzgrundlage gefährdet. Der Einsatz hat bereits 980 Feuerwehrleute mobilisiert, die seit Beginn der Brandbekämpfung im Einsatz sind. Einsatzleiter Gerd Guggenberger schilderte die dramatischen ersten Stunden, in denen die Einsatzkräfte mit Flammen von bis zu vier Metern Höhe konfrontiert waren. Dank guter Schulung und Erfahrung sei es jedoch gelungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Arbeiten zwischenzeitlich unterbrochen werden, aber nun wird das Feuer von zwei Seiten am Boden bekämpft, während die Löschmaßnahmen aus der Luft fortgesetzt werden. Trotz der Fortschritte betont Einsatzleiter Guggenberger, dass das Feuer noch einige Tage beschäftigen wird. Die Situation erfordert weiterhin höchste Aufmerksamkeit und eine konsequente Fortsetzung der Löschmaßnahmen, um eine vollständige Kontrolle über das Feuer zu erlangen und weitere Schäden zu verhindern.

Die langfristigen Auswirkungen des Brandes auf die Umwelt und die Wirtschaft der Region werden noch abgewogen werden müssen





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