Großbrand in Leopoldsdorf bei Wien: Feuerwehr bekämpft Flammen auf Baustelle

Ein verheerender Brand auf einer Baustelle in Leopoldsdorf bei Wien erforderte einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zahlreiche Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und ein Übergreifen auf andere Bereiche zu verhindern. Ein Verletzter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird ermittelt.

Auf einer Baustelle in Leopoldsdorf bei Wien kam es zu einem verheerenden Brand , der einen Großeinsatz von Feuerwehr kräften erforderte. Die Flammen schlugen hoch, dunkle Rauchwolken zogen über das Gebiet und waren weithin sichtbar. Gegen 10:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Leopoldsdorf alarmiert, zusammen mit den Feuerwehr en Maria Lanzendorf und Lanzendorf.

Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen einen ausgedehnten Brand vor, der sich über verschiedene Dämmmaterialien und das Dach eines Gebäudes erstreckte. Um eine schnelle Eindämmung des Feuers zu gewährleisten und ein Übergreifen auf andere Bereiche zu verhindern, wurde umgehend mit der Schnellangriffsleitung ein erster Löschangriff gestartet. Parallel dazu wurden zwei weitere Löschleitungen sowie eine Versorgungsleitung aufgebaut. Ein Atemschutztrupp begann unverzüglich mit den Löscharbeiten an den Dämmmaterialien im Außenbereich, während ein zweiter Trupp sich auf die Bekämpfung des Dachbrandes konzentrierte. Innerhalb weniger Minuten konnten glücklicherweise erste Löscherfolge erzielt werden. Die Hitze und die schwierigen Bedingungen erforderten den Einsatz weiterer Atemschutztrupps der anwesenden Feuerwehren. Zudem musste die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat zur Unterstützung angefordert werden, um die Flammen aus der Höhe effektiv bekämpfen zu können. Nach intensiven Bemühungen konnte der Brand gegen 12:56 Uhr, knapp zwei Stunden nach der Alarmierung, vollständig gelöscht werden, wie aus einer Presseaussendung hervorging. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren verlief reibungslos und trug maßgeblich zum schnellen Löschen des Brandes bei.\Ein Verletzter, der sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zuzog, wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die genauen Umstände, die zu dem Brand führten, werden nun von den zuständigen Behörden ermittelt. Insgesamt waren 24 Fahrzeuge und 90 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Angehörige der Feuerwehren Leopoldsdorf, Maria Lanzendorf, Lanzendorf, Ebergassing, Hennersdorf und Schwechat aus den Bezirken Bruck an der Leitha sowie Mödling. Die hohe Anzahl an Einsatzkräften unterstreicht die Komplexität des Einsatzes und die Gefahren, die von dem Brand ausgingen. Die rasche Reaktion und das professionelle Vorgehen der Feuerwehrleute trugen dazu bei, größere Schäden zu verhindern und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.\Die Aufräumarbeiten und die Untersuchung der Brandursache werden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Die Gemeinde Leopoldsdorf und die betroffenen Anwohner werden über die neuesten Entwicklungen informiert. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und ihren Mut. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es bereits im August, also vor über einem Monat, einen Großbrand in einem Kindergarten gab. Damals wurden Zeugen auf die dunklen Rauchwolken aufmerksam, die von einem unter Flammen stehenden Zubau ausgingen. Diese frühere Erfahrung unterstreicht die Notwendigkeit von kontinuierlichen Sicherheitsüberprüfungen und präventiven Maßnahmen, um zukünftige Brände zu verhindern. Leserreporter haben die Möglichkeit, ihre Fotos und Videos des aktuellen Brandes über WhatsApp unter der Nummer 0670 400 400 4 einzureichen und dafür eine finanzielle Entschädigung zu erhalten





