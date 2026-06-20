Großbrand in Leondinger Mehrparteienhaus: Feuerwehren im Großeinsatz

In der Nacht auf Samstag brannte es im Keller eines Mehrparteienhauses in Leonding. Die Feuerwehren Leonding, Pasching und Traun waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Alle Bewohner konnten evakuiert werden, es gab keine Verletzten. Die Brandursache wird ermittelt.

In der Nacht auf Samstag wurden die Feuerwehr en Leonding , Pasching und Traun zu einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Leonding im Bezirk Linz-Land alarmiert. Das Feuer brach gegen 2 Uhr früh im unteren Bereich des Gebäudes aus, genauer gesagt im Kellergeschoss.

Die 12 Wohneinheiten umfassende Immobilie aus den 1970er Jahren war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs voll bewohnt. Die Bewohner bemerkten den Brand frühzeitig und alarmierten die Rettungskräfte. Einige versuchten noch, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, zogen sich aber schnell zurück, als die Rauchentwicklung zunahm. Die Feuerwehren rückten mit insgesamt 50 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen an, darunter zwei Drehleitern und mehrere Löschfahrzeuge.

Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Leonding koordinierte die Maßnahmen. Zunächst wurde eine Evakuierung aller Bewohner eingeleitet, wobei die Einsatzkräfte von Tür zu Tür gingen. Glücklicherweise konnten alle 35 Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen, es gab keine Verletzten. Doch der Rauch hatte bereits das Treppenhaus und einige Wohnungen im ersten und zweiten Stockwerk durchzogen.

Die Feuerwehr ging mit mehreren Atemschutztrupps in den Keller vor, wo das Feuer in einem Abstellraum wütete. Mit einem C-Rohr und einem Hohlstrahlrohr bekämpften sie die Flammen. Parallel dazu wurde das gesamte Gebäude mit leistungsstarken Belüftungsgeräten entraucht. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um von außen eine mögliche Brandausbreitung zu verhindern.

Der Brand konnte nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Anschließend begannen die umfangreichen Nachlöscharbeiten, bei denen Glutnester in Zwischendecken und Isolierungen freigelegt werden mussten. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort, um mögliche Atemwegsreizungen oder Schockzustände bei den Bewohnern zu versorgen. Ein leicht verletzter Bewohner, der Rauchgas eingeatmet hatte, wurde vor Ort behandelt und musste nicht ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt an einem Elektrogerät oder in der Verkabelung den Brand ausgelöst hat. Die Brandermittler sicherten Spuren und befragten die Bewohner. Die Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen.

Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, da die Strom- und Gasversorgung unterbrochen werden musste. Die betroffenen 35 Bewohner wurden von der Gemeinde Leonding in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht, wo sie mit Decken, Wasser und Essen versorgt wurden. Sozialarbeiter des Roten Kreuzes kümmerten sich um ihre Betreuung. Die Freiwillige Feuerwehr Leonding plant eine Brandwache, um mögliche erneute Brandherde zu überwachen.

Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet. Die Feuerwehren appellieren an die Bevölkerung, Rauchmelder zu installieren, da diese im vorliegenden Fall frühzeitig Alarm gegeben hatten und somit Schlimmeres verhindert wurde. Der Bürgermeister von Leonding, Sabine Katzl, zeigte sich erleichtert über den glimpflichen Ausgang und sicherte schnelle Hilfe bei der Wiederherstellung der Wohnungen zu. Weitere Informationen werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erwartet





laumatat / 🏆 7. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Feuerwehr Leonding Mehrparteienhaus Einsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So könnte die EU Trump in die Parade fahrenVon Defensive auf Offensive umschalten: Der European Council on Foreign Relations spielt in drei Fallstudien aus den Bereichen Finanz, Energie und Technologie durch, wie sich die EU gegen die...

Read more »

Drei Feuerwehren im Einsatz bei Brand in BachmanningDrei Feuerwehren standen am Donnerstagabend bei einem Brand bei einem Unternehmen im Gemeindegebiet von Bachmanning im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Abend mit dem Einsatzbegriff Brand Industrie zu einem Brand bei einem Futterwerk alarmiert.

Read more »

Biathlon-Star trainiert nicht mehr im ÖSVDie ÖSV-Athletin verlässt für die Saisonvorbereitung die österreichische Trainingsgruppe.

Read more »

Harter Kampf um finanzielle Absicherung: Oberösterreicherin fürchtet um Zukunft ihrer behinderten TochterEine Mutter aus Oberösterreich sorgt sich um die Zukunft ihrer behinderten Tochter Petra. Trotz Pflegegeld und Familienbeihilfe reichen die finanziellen Mittel kaum aus, um die Kosten für Pflege und Lebenshaltung zu decken. Die fehlende eigenständige Krankenversicherung der Tochter führt zu zusätzlichen Belastungen, wie doppelten Spitalskosten. Für den Fall, dass die Eltern die Pflege nicht mehr bewältigen können, stellt sich die Frage nach einer kostspieligen externen Betreuung oder einem Heimplatz, den die Familie strikt ablehnt. Behörden verweisen auf bestehende Leistungen und die fehlende Bedürftigkeit aufgrund des Haushaltseinkommens.

Read more »