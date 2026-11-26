Am 2.19 Uhr brach in Hofkirchen im Traunkreis ein schwerer Wohnungsbrand aus. 15 Feuerwehren löschten den Großbrand, dabei wurden Tiere gerettet und Menschen medizinisch versorgt.

Am frühen Morgen des Donnerstags erzwang ein schwerer Wohnungsbrand in Hofkirchen im Traunkreis, im Bezirk Linz-Land, die sofortige Aktion der Einsatzkräfte. Um 2.19 Uhr ging der Alarm ein, nachdem in der Nacht dichter Rauch und Flammen das mehrstöckige Gebäude erfasst hatten. Die Situation entwickelte sich schnell zu einem Großbrand, der weite Teile des Dachbereichs zerstörte und die Bewohner in höchste Gefahr brachte.

Ablauf des Feuerwehreinsatzes

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich das Feuer zunächst auf einem Wohnungsbalkon ausgebreitet hatte. Als die ersten Florianis eintrafen, war das Gebäude bereits stark verraucht. Insgesamt wurden rund 130 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren zu dem Einsatz alarmiert. Diese große Anzahl an Kräften war notwendig, um die Ausbreitung der Flammen und des giftigen Rauches unter Kontrolle zu bringen.

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Die Löscharbeiten waren intensiv, da sich das Feuer schnell vertikal im Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehrleute konnten nicht nur die Brandherde bekämpfen, sondern auch zahlreiche Tiere aus den betroffenen Wohnungen retten. Bei der Rettungsaktion gelang es den Helfern, drei Katzen und einen Hamster aus den Flammen zu befreien und in Sicherheit zu bringen.

Medizinische Versorgung der Betroffenen

Neben den Lösch- und Rettungsarbeiten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes im Einsatz. Insgesamt wurden 14 Menschen medizinisch versorgt. Vier dieser Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Steyr transportiert werden, um dort weiter behandelt zu werden. Die medizinische Versorgung der anderen Betroffenen erfolgte direkt am Einsatzort.

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Da die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt gesunken waren, musste für die übrigen Betroffenen, die nicht ins Krankenhaus mussten, eine alternative Unterbringung organisiert werden. Das Gemeindezentrum wurde als Betreuungsort für die obdachlos gewordenen Bewohner eingerichtet, um sie vor der Kälte zu schützen und ihnen vorläufigen Schutz zu bieten.

Polizeiliche Ermittlungen und Folgen

Während die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt war, begann die Polizei bereits mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht abschließend geklärt, wie viele Wohnungen durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch der konkrete finanziellen Schaden ist noch nicht beziffert.

Die Ermittlungen der Polizei werden fortgesetzt, um herauszufinden, wie das Feuer auf dem Balkon entstehen konnte und warum es sich so rasch im Gebäude ausbreiten konnte. Die Bewohner werden voraussichtlich mehrere Tage benötigt, um ihre Wohnungen zu säubern und wieder nutzbar zu machen, da Wasserschäden durch die Löschmaßnahmen hinzukommen.