Am 23. November 2026 brannte ein landwirtschaftliches Gebäude in Hetzmannsdorf vollständig aus. 14 Feuerwehren und 180 Helfer kämpften bis zum Morgen, um Nachbarn zu schützen.

Mitten im Ortsteil Hetzmannsdorf in der Gemeinde Harmannsdorf brach am Montagabend, dem 23. November 2026, ein massiver Feuerbrand aus, der die lokalen Einsatzkräfte vor große Herausforderungen stellte. Ein landwirtschaftliches Objekt stand bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bereits in Vollbrand, woraufhin sofort umfassende Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Vorfall erforderte den koordinierten Einsatz von mehreren Feuerwehrverbänden und kommunalen Hilfskräften, um eine Ausbreitung auf das nahegelegene Siedlungsgebiet zu verhindern.

Einsatzablauf und Alarmierung

Der Alarm erfolgte unter dem Stichwort B3 für Großbrand, wodurch die Freiwilligen Feuerwehren Hetzmannsdorf, Harmannsdorf-Rückersdorf, Mollmannsdorf, Weinsteig, Würnitz und Obergänserndorf alarmiert wurden. Da das Bauwerk bereits komplett in Flammen stand, befahl der Einsatzleiter die Nachalarmierung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg. Die Löscharbeiten wurden von vier Seiten über Gärten und Innenhöfe geführt, um den Brandherd einzudämmen. Die vorhandenen Hydranten reichten für den hohen Wasserverbrauch nicht aus, weshalb zusätzlich die Freiwilligen Feuerwehren Ernstbrunn und Leobendorf nachgerückt sind.

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Die dichte Bebauung im Ortszentrum erschwerte die Arbeit der Retter erheblich. Um die Sicherheit der Nachbarschaft zu gewährleisten, mussten angrenzende Wohngebäude und weitere Strukturen konsequent vor dem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Die Logistik der Wasserversorgung und die Koordination der vielen Einsatzkräfte erforderten eine präzise Führung durch die Leitstelle und den vor Ort befindlichen Einsatzleiter. Die schnelle Reaktion der ersten Trupps war entscheidend, um einen totalen Schaden am gesamten Gebäudekomplex zu vermeiden.

Tierrettung und Personaleinsatz

Eine der humanitär bedeutsamsten Aufgaben während des Einsatzes war die Rettung von Tieren aus dem brennenden Kleintierstall. Die ersten Atemschutztrupps konnten zwei Ziegen aus den Flammen befreien. Im weiteren Verlauf des Löscheinsatzes glückte die Bergung weiterer Tiere, darunter Geflügel, Hasen und Meerschweinchen. Der massive Bedarf an geschulten Personal für den inneren und äußeren Löschangriff führte dazu, dass der Einsatzleiter die Freiwilligen Feuerwehren Großrußbach und Karnabrunn nachalarmierte.

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Insgesamt kamen während der gesamten Einsatzdauer 22 Atemschutztrupps zum Einsatz, wobei einige Gruppen mehrfach im Schleifendienst tätig waren. Die Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Richard Thoman hielt sich vor Ort auf, um die Lagelage zu überwachen und den Einsatzleiter bei Bedarf zu unterstützen. Die Koordinierung der Kräfte war komplex, da die Gefahr einer Rauchgasausbreitung und eines Rückzündens bestand. Die präzise Absprache zwischen den verschiedenen Kommanden ermöglichte einen zügigen Fortschritt der Löscharbeiten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen.

Logistische Herausforderungen und Witterung

Der Bürgermeister von Harmannsdorf, Alexander Raicher, organisierte nach der Brandunterdrückung schweres Gerät für die aufwendigen Nachlöscharbeiten. Da sich im Gebäude ein großes Strohlager befand, musste das brennende Material mit einem Bagger und einem Radlader aus den Gebäuderesten ins Freie befördert werden. Dort wurde es abgekühlt und anschließend mit Lastwagen sowie einem Traktor mit Anhänger abtransportiert. Parallel dazu begann ein zweiter Bagger mit dem Abbruch des vollständig niedergebrannten Gebäudeteils, um die Nachlöscharbeiten in diesem Bereich sicher durchführen zu können.

Gegen 23:00 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Stetten und Tresdorf nach, um die seit Stunden im Einsatz stehenden Kräfte zu entlasten. Die niedrigen Temperaturen in der Nacht führten dazu, dass das Löschwasser teilweise am Boden gefror. Um die Sicherheit der eingesetzten Kräfte auf dem rutschigen Untergrund zu gewährleisten, mussten Gemeindemitarbeiter Salz streuen. Das Rote Kreuz hatte mehrere Einheiten in Bereitschaft gestellt, die jedoch glücklicherweise nicht zu medizinischen Einsätzen gerufen wurden. Ein Techniker des Netzbetreibers Netz Niederösterreich stand für eventuelle Stromabschaltungen bereit.

Fazit und Ermittlungen

Neben der Polizei waren auch Brandursachenermittler vor Ort, die ihre Arbeit nach Abzug der Feuerwehrkräfte aufnahmen. Die umfangreichen Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Nachsicherung zogen sich bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags hin. Erst gegen 06:00 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen und wieder einrücken. Insgesamt waren knapp 180 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die von 14 Freiwilligen Feuerwehren, der Marktgemeinde Harmannsdorf und einem Erdbauunternehmen gestellt wurden. Die Ursache des Feuers wird derzeit offiziell untersucht.