Großbrand in Grevenbroich: Feuer breitet sich über vier Stockwerke aus

Bei einem Balkonbrand in Grevenbroich am 31. Oktober 2026 breiteten sich Flammen über vier Stockwerke aus. Acht Wohnungen waren betroffen, glücklicherweise blieb es ohne verletzte Personen.

Bei einem schweren Wohnungsbrand in der Von-Rath-Straße in Grevenbroich -Elsen hat die Feuerwehr am Samstagabend, den 31. Oktober 2026, ein rasch um sich greifendes Feuer eingedämmt. Die Alarmierung erfolgte um 19:01 Uhr durch Anrufer, die einen Brand auf einem Balkon im Hochparterre gemeldet hatten. Das Feuer breitete sich schnell über vier Stockwerke eines Mehrfamilienhauses aus, wobei acht Wohnungen betroffen waren. Dank dem schnellen Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden, und glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Einsatzleiter fordert Verstärkung an

Kurz nachdem die ersten Kräfte ausrückten, gingen weitere Notrufe bei der Leitstelle Rhein-Kreis Neuss ein. Die Melder meldeten, dass das Feuer auf höher gelegene Balkone übergehe und auch Wohnungen bedroht seien. Daraufhin forderte der Einsatzleiter Rene Lucas noch auf der Anfahrt weitere Kräfte zur Unterstützung an. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits die Balkone über vier Stockwerke in Flammen. Das Feuer hatte sich über die Kunststoffverkleidungen der Balkone und die Trennwände zwischen den Balkonen ausgebreitet. Die enorme Hitze hatte bereits das Glas einzelner Fenster und Balkontüren zerspringen lassen, sodass Rauch in mehrere Wohnungen eindringen konnte.

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Schnelles Eingreifen verhindert Opfer

In einem Fall begann das Feuer, sich in eine Wohnung auszubreiten. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner außerhalb des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte deshalb unmittelbar mit der Brandbekämpfung vom Boden und über die Drehleiter beginnen. Ein weiterer Trupp ging im Innenangriff gegen die Flammen vor, die vom Balkon in die dahinterliegende Wohnung vorgedrungen waren, und stoppte sie dort rasch. Durch das schnelle Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, die brennenden Kunststoffelemente der Balkone abzulöschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Personen wurden bei dem Feuer glücklicherweise nicht verletzt.

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Evakuierung und Nachlöscharbeiten

Die Kontrolle aller Wohnungen auf mögliche Brandschäden sowie der Balkone auf verbliebene Glutnester zog sich jedoch noch bis 21:30 Uhr hin. Dann konnten auch die letzten Kräfte an ihre Standorte zurückkehren. Die Bewohner der acht betroffenen Wohnungen kamen sämtlich bei Freunden oder Angehörigen unter. Im Einsatz waren neben der hauptamtlichen Wache die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte, Gustorf/Gindorf und Hemmerden. Die Ehrenamtler der Einheit Wevelinghoven stellten während des Brandes den Grundschutz für das Stadtgebiet auf der Feuerwache sicher.

Unbekannte Brandursache und Schäden

Obwohl die Einsatzkräfte erfolgreich waren, bleiben einige Fragen offen. Aussagen zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen. Die genauen Umstände, die zur Entzündung der Kunststoffverkleidungen führten, müssen noch durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Die Auswirkungen des Feuers auf die Bausubstanz und die betroffenen Wohnungen sind beträchtlich, aber dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte ein noch größeres Ausmaß verhindert werden. Die Bewohner sind vorerst bei亲友 untergebracht und werden von den zuständigen Stellen unterstützt. Der Vorfall hat gezeigt, wie wichtig schnelle Alarmierungen und effektive Einsatzplanung bei solch sich schnell ausbreitenden Bränden sind.