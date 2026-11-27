Am 27. November 2026 brannte in Gams ein Mehrfamilienhaus an der Haagerstraße vollständig aus. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Bewohner haben Unterkünfte.

Am Freitagvormittag, dem 27. November 2026, brach in der Gemeinde Gams ein verheerendes Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Der Vorfall ereignete sich an der Haagerstraße und führte zu erheblichen Zerstörungen. Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen erhielt den ersten Alarm kurz nach 10:30 Uhr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass Personen im Gebäude zu Schaden kamen, da sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr im Inneren aufhielt.

Einsatzkräfte bekämpfen Flammen mit Dachöffnung

Bei Ankunft der ersten Rettungskräfte war der Brand bereits stark fortgeschritten. Starkes Rauchentwicklung war aus dem Gebäude zu beobachten, und im Inneren des Hauses waren offene Flammen sichtbar. Die zuständigen Feuerwehren nahmen umgehend die Löscharbeiten auf, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Um die Löscharbeiten effektiv durchführen zu können, mussten die Einsatzkräfte Teile des Dachs öffnen und abtragen. Dies war notwendig, um auch in den oberen Bereichen des Gebäudes und im Dachstuhl wirksam gegen die Flammen vorgehen zu können.

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Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Der Großeinsatz mobilisierte ein breites Spektrum an Kräften aus der Region. Mit rund 40 Angehörigen der zuständigen Feuerwehren war der Hauptfokus auf die Brandbekämpfung gerichtet. Zusätzlich waren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz, um die Einsatzstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln. Der Rettungsdienst stellte zwei Mitarbeitende und einen Notarzt, die medizinisch im Hintergrund bereitstanden. Ein Vertreter der Gemeinde Gams war ebenfalls vor Ort, um die lokalen Koordinationsstrukturen zu überwachen.

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Polizei ermittelt forensisch nach Brandursache

Nach der Löschung der Flammen übernahm das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen die Ermittlungen. Die Behörden nehmen die Untersuchung der Brandursache auf, um festzustellen, ob es sich um einen Unfall oder einen vorsätzlichen Brandhandlung handelt. Die Haagerstraße wurde für die Dauer der gesamten Einsatzbewältigung gesperrt, um den Einsatz der Feuerwehr zu ermöglichen und die Sicherheit am Ort des Geschehens zu gewährleisten. Die Sperrung betraf den Bereich direkt um das brennende Gebäude herum.

Massiver Sachschaden und Umquartierung der Bewohner

Die Schäden am Gebäude sind erheblich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Aufgrund der Zerstörungen ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden aus dem Haus evakuiert und haben nun Ersatzunterkünfte bezogen. Die genaue Höhe der Schäden wird durch Gutachter des Kompetenzzentrums Forensik und der Versicherungswirtschaft weiter präzisiert. Die Bewohner warten nun auf weitere Informationen über die Reparatur oder einen eventuellen Wiederaufbau.