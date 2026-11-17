Ein Großbrand in Enzesfeld-Lindabrunn am 30. Oktober richtete hohen Schaden an. Das Landeskriminalamt identifiziert drei Jugendliche als Brandstifter.

Ein schwerwiegender Brandfall ereignete sich am 30. Oktober in der niederösterreichischen Gemeinde Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden. Insgesamt 19 Feuerwehr en mit rund 160 Einsatzkräften waren im Einsatz, um ein leerstehendes Gebäude, das zuvor als Gastronomiebetrieb diente, vor der Zerstörung durch das Feuer zu bewahren. Die Lage hielt die Rettungskräfte in hoher Alarmbereitschaft, bis die Flammen vollständig unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Ermittlungen weisen auf drei Jugendliche hin

Die nachfolgenden Ermittlungen, durchgeführt durch das Landeskriminalamt Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, ergaben eindeutig, dass die Ursache des Feuers auf menschliches Handeln zurückzuführen ist. Als Hauptverdächtige konnten drei Burschen im Alter von zwölf und vierzehn Jahren identifiziert werden. Das betroffene Gebäude galt in der lokalen Szene als sogenannter Lost Place und wurde offenbar regelmäßig von Jugendlichen aufgesucht, was den Zugang für die Täter erleichterte.

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Laut Angaben der Polizei sollen sich die drei Verdächtigen im Inneren des verfallenen Gebäudes befunden haben. Dort haben sie eine Kerze angezündet und diese absichtlich mit Kartonresten befeuert, um das Feuer gezielt zu entfachen. Dieses Verhalten führte unmittelbar zur Entstehung der Flammen, die sich schnell ausbreiteten. Die Handlungen der Jugendlichen gelten als direkte Ursache für den späteren Großbrand, der erhebliche Zerstörungen am Bauwerk verursachte.

Flucht und Schuldeingeständnisse der Täter

Als die Flammen außerhalb ihrer Kontrolle gerieten und sich rasch ausbreiteten, versuchten die Burschen zunächst noch, das Feuer eigenmächtig zu löschen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, woraufhin die Jugendlichen die Flucht ergriffen und den Tatort verließen. Sie hinterließen ein Gebäude, das durch das unaufhaltsame Feuer schwer beschädigt wurde und von außen nur noch schwer zugänglich war.

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Im Rahmen der darauf folgenden polizeilichen Befragungen zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig. Sie räumten ein, für das Entzünden der Kerze und die darauffolgende Brandstiftung verantwortlich zu sein. Die Aussage der Tatverdächtigen bildet eine wichtige Grundlage für die weitere juristische Aufarbeitung des Vorfalls, der nicht nur materialen Schaden, sondern auch potenzielle Sicherheitsrisiken für die Umgebung mit sich brachte.

Rechtsfolgen und finanzielle Schäden am Gebäude

Die rechtlichen Konsequenzen für die Täter hängen von ihrer strafrechtlichen Mündigkeit ab. Die beiden vierzehnjährigen Verdächtigen werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Sie tragen somit die volle strafrechtliche Verantwortung für ihre Taten. Der zwölfjährige Bursche hingegen gilt als strafunmündig. Er wird nicht strafrechtlich verfolgt, sondern der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet, um entsprechende pädagogische oder soziale Maßnahmen einzuleiten.

Neben den persönlichen Konsequenzen für die Täter entstehen auch erhebliche finanzielle Schäden. Teile des Gebäudes mussten während der Löscharbeiten gesichert und später abgetragen werden, da die Stabilität des Bauwerks durch das Feuer beeinträchtigt wurde. Der Gesamtschaden wird laut Polizei im niedrigen siebenstelligen Eurobereich veranschlagt. Dieser Betrag spiegelt die Intensität des Feuers und den Umfang der notwendigen Sanierungs- sowie Abrissarbeiten wider.

Einordnung der Brandursache und Prävention

Der Vorfall in Enzesfeld-Lindabrunn unterstreicht die Gefahren, die von der unbefugten Nutzung von verlassenen Gebäuden ausgehen. Die Tatsache, dass ein simples Streichholz oder eine Kerze in Kombination mit brennbarem Material wie Karton zu einem Großbrand eskalieren kann, zeigt die Fragilität solcher Situationen. Die Intervention der 19 Feuerwehren verhinderte vermutlich eine Ausbreitung auf angrenzende Strukturen, wofür die Einsatzkräfte gelobt wurden.

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Durch die schnelle Identifizierung der Täter durch das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt wird deutlich, wie effizient moderne Ermittlungsmethoden bei der Aufklärung von Brandstiftungen eingesetzt werden können. Die klare Zurechnung der Verantwortung an die Jugendlichen dient sowohl der Gerechtigkeit als auch der Abschreckung. Für die Gemeinde bleibt die Sicherung des beschädigten Gebäudes eine wichtige Aufgabe, um weitere Vorkommnisse dieser Art zu verhindern und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.