Großbrand in Dachauer Einkaufszentrum: Fettbrand im Restaurant löst Alarm aus

Am 13. November 2026 brach im Dachauer Einkaufszentrum ein Feuer aus. Ein Angestellter erlitt schwere Verbrennungen, die Nachbarschaft wurde gewarnt.

Am Freitag, den 13. November 2026, geriet ein Einkaufszentrum an der Fraunhoferstraße in Dachau in Brand. Gegen 11.00 Uhr ging die Meldung bei der Einsatzleitstelle ein. Ersten Informationen zufolge wurde das Feuer durch einen Fettbrand in einem Restaurant ausgelöst.

Schwere Verletzungen im Restaurant

Bei dem Brandereignis erlitt ein 56-jähriger Mitarbeiter des Restaurants schwere Verbrennungen im Gesicht. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten sofort in eine Klinik. Eine weitere Person wurde wegen einer leichten Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt.

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Ausbreitung und Löschmaßnahmen

Das Feuer konnte durch den Lüftungsschacht bis in den Dachstuhl vordringen. Schwelbrände und Glutnester erschwerten die Arbeit der Feuerwehr am frühen Abend erheblich. Um den Brand im Inneren zu löschen, soll das Dach geöffnet werden. Ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht abzusehen.

Warnung für die Nachbarschaft

Die starke Rauchentwicklung führte zu einer Warnmeldung für die umliegende Nachbarschaft. Die Bewohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Türen und Fenster sollten geschlossen gehalten werden. Es sind derzeit keine weiteren Verletzten bekannt.

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Einsätze und Schäden

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. Der Rettungsdienst, die Polizei Dachau und das Technische Hilfswerk unterstützten die Maßnahmen. Die Feuerwehr wird eine Brandwache über Nacht am Gebäude abstellen. Eine Schadenssumme kann noch nicht genannt werden.

Schließung des Zentrums

Aufgrund der Lage bleibt das Einkaufszentrum vorerst geschlossen. Die genauen Umstände des Fettbrands werden weiter geprüft. Die Wiedereröffnung hängt von den Lösch- und Sicherungsmaßnahmen ab.