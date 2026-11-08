Großbrand in Bad Aibling: Wohnung und Dachstuhl zerstört - Leichtverletzter Feuerwehrmann

Am 7. November 2026 zerstörte ein Großbrand in Bad Aibling eine Wohnung und griff auf das Dach über. Die Polizei ermittelt nun nach der Ursache.

Ein schwerer Brand am frühen Samstagmorgen, dem 7. November 2026, hat ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Wagner-Straße in Bad Aibling stark beschädigt. Das Feuer, das auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss ausbrach, griff schnell auf die dahinterliegende Wohnung und schließlich auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes über. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren stundenlang mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt, um ein Ausbreiten auf angrenzende Bereiche zu verhindern.

Einsatzablauf und Evakuierung vor Ort

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 05.00 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Rosenheim an die Polizei und die Feuerwehren. Bei Ankunft der Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Aibling stand bereits der Balkon in Flammen. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude in dieser frühen Phase bereits eigenständig verlassen. Die noch im Haus anwesenden Personen wurden schnell durch die Polizeibeamten evakuiert, um eine Gefährdung durch Rauch oder einsturzgefährdete Bereiche auszuschließen.

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Rund 70 Helfer der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren eilten der Lage zu Hilfe. Die Löscharbeiten wurden nicht nur von der Erde aus durchgeführt, sondern auch mit Drehleitern, um den Brandherd auf dem Balkon und im Inneren der Wohnung direkt angreifen zu können. Die Struktur des Hauses erforderte ein koordiniertes Vorgehen, da das Feuer bereits in kritischen Bereichen des Dachstuhls wütete.

Personenschäden und psychosoziale Betreuung

Zum Glück gab es unter den Bewohnern keine schweren Verletzungen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich jedoch während der intensiven Löscharbeiten leicht und wurde umgehend durch den Rettungsdienst am Einsatzort medizinisch versorgt. Um die gesundheitliche und seelische Belastung für alle Beteiligten abzufedern, waren zudem der Leiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) sowie Helfer des Kriseninterventionsdienstes (KID) des Bayerischen Roten Kreuzes im Einsatz.

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Die Anwesenheit dieser spezialisierten Betreuungskräfte dient der Unterstützung sowohl der betroffenen Bewohner als auch der eingesetzten Feuerwehrleute und Polizeibeamten. Die schnelle medizinische Versorgung des verletzten Retters und die psychologische Erstversorgung zeichnen das professionelle Vorgehen der Hilfsorganisationen bei solchen Großschadenslagen aus.

Sachschaden und laufende Ermittlungen

Der entstandene materielle Schaden wird derzeit von den Behörden auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Wohnung wurde vollständig zerstört, und auch der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses erlitt erhebliche Schäden. Die Polizeiinspektion Bad Aibling sicherte zunächst die Beweise und leitete die ersten Maßnahmen am Tatort ein, um die Spuren des Brandes zu sichern.

Später übernahmen Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Untersuchungen. Eine Aussage über die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Ermittlungen erst ganz am Anfang stehen. Die Löscharbeiten waren um kurz nach 08.00 Uhr weitestgehend abgeschlossen, sodass nur noch Glutnester im Dachstuhl kontrolliert wurden.

Ausblick und weitere Vorgehensweise

Die Bewohner des betroffenen Hauses müssen vorerst auf ihre Wohnung verzichten, bis der Schaden begutachtet und die Bausubstanz auf Stabilität geprüft wurde. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich darauf, den Hergang des Brandes lückenlos aufzuklären. Es ist abzuwarten, ob der Brand versehentlich oder vorsätzlich gelegt wurde, was die weiteren rechtlichen Schritte bestimmen wird.