Großbrand auf Almhütte in Walchsee - Feuerwehr im Großeinsatz

Bei einem Brand auf einer Almhütte in Walchsee, Tirol, entdeckten der Besitzer und sein Schwager das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Fünf Wehren mit 80 Einsatzkräften löschten den Vollbrand, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird in einem Gas-Durchlauferhitzer vermutet. Schon am Vormittag hatte die Feuerwehr Telfs einen Müllbrand bekämpft.

Ein Großbrand forderte am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr en auf einer Almhütte in Walchsee , Tirol . Gegen 17.20 Uhr entdeckten der 62-jährige Hüttenbesitzer und sein 67-jähriger Schwager das Feuer im hinteren Teil des Gebäudes und alarmierten sofort die Einsatzkräfte .

Die herbeigeholte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen, nachdem die Hütte bereits in Vollbrand gestanden war. Fünf Feuerwehren mit insgesamt 80 Einsatzkräften waren daran beteiligt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Erste Ermittlungen deuten auf einen Brandausbruch im Bereich eines Gas-Durchlauferhitzers hin.

Bereits am Vormittag desselben Tages musste die Feuerwehr Telfs zu einem Brand eines Müllhaufens ausrücken, der von einem Müllauto in einem Wohnpark entzündet wurde. Vermutlich war eine unsachgemäße Entsorgung des Mülls die Ursache. Der Fahrzeuglenker und Beifahrer konnten den Brand selbst löschen, es entstand kein Sachschaden





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Almhütte Walchsee Tirol Feuerwehr Großaufgebot Gas-Durchlauferhitzer Müllbrand Telfs Einsatzkräfte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

D: Großbrand in Bochum → Einzelhandelsgeschäft vollständig zerstörtBOCHUM (DEUTSCHLAND): Bei einem Großbrand im Bochumer Stadtteil Linden ist am frühen Abend des 18. Juni 2026 ein Einzelhandelsgeschäft vollständig ausgebran

Read more »

Großbrand unter der Floridsdorfer Brücke in Wien: Feuerwehr im EinsatzDie Wiener Berufsfeuerwehr bekämpft einen massiven Brand im Bereich der Floridsdorfer Brücke im 21. Bezirk. Der Einsatzort war durch starke Rauchentwicklung aus der Ferne sichtbar. Die Brücke wurde für den Verkehr gesperrt, und auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Read more »

Großbrand in Leondinger Mehrparteienhaus: Feuerwehren im GroßeinsatzIn der Nacht auf Samstag brannte es im Keller eines Mehrparteienhauses in Leonding. Die Feuerwehren Leonding, Pasching und Traun waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Alle Bewohner konnten evakuiert werden, es gab keine Verletzten. Die Brandursache wird ermittelt.

Read more »

Großeinsatz der Feuerwehr in Walchsee: Almhütte brannte vollständig niederEin Großaufgebot der Feuerwehren hat am Freitagabend einen Brand auf einer Alm im Gemeindegebiet von Walchsee bekämpft. Die Hütte stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Read more »