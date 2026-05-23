Großaufgebot an Feuerwehren bei Dachstuhlbrand in Immenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste ein Großaufgebot an Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand am Kalvarienberg in Immenstadt ausrücken. Gegen 23.30 am Freitagabend war ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Alarmiert wurden daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Immenstadt i. Allgäu, Rauhenzell, Stein und Bühl.

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste ein Großaufgebot an Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand am Kalvarienberg in Immenstadt ausrücken. Gegen 23.30 am Freitagabend war ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhaus es ausgebrochen.

Alarmiert wurden daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Immenstadt i. Allgäu, Rauhenzell, Stein und Bühl. Bereits auf der Anfahrt war das Ausmaß des Feuers deutlich sichtbar: Meterhohe Flammen schlugen aus dem Wohn- und Landhaus und waren bis weit über Immenstadt hinaus zu sehen. Die Löscharbeiten gestalteten sich insbesondere zu Beginn schwierig, da das Gebäude in leichter Hanglage liegt.

Die Feuerwehr begann umgehend mit einem umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten. Über eine Drehleiter wurden die Flammen von der Straßenseite aus bekämpft, während weitere Trupps auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite von einem angrenzenden Feld aus vorgingen. Die Bewohner des Erdgeschosses konnten das Haus rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Im oberen Bereich des Gebäudes befanden sich zudem zwei Ferienwohnungen.

Ob diese zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bewohnt waren, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der rund 50 Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend öffneten die Feuerwehrleute Teile der Holzdecken und weitere Gebäudeteile im Inneren, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.

Anschhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die genaue Brandursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die erste Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu)





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