Großangelegte Waldbrandübung in Ybbsitz: Einsatzkräfte trainieren den Ernstfall

Feuerwehren und Partnerorganisationen führten eine umfassende Waldbrandübung im steilen Gelände der Prolling bei Ybbsitz durch, um die Koordination und Einsatzbereitschaft bei Vegetationsbränden zu optimieren.

Im Rahmen einer groß angelegten Waldbrand übung im steilen Gelände der Prolling bei Ybbsitz haben Feuerwehr mitglieder und Partnerorganisationen ihre Fähigkeiten im Ernstfall unter Beweis gestellt. Angenommen wurde ein Vegetationsbrand, der durch einen Blitzeinschlag ausgelöst wurde.

Diese realistische Annahme forderte die Einsatzkräfte auf mehreren Ebenen: von der schnellen Erkundung über die Koordination der Bodentruppen bis hin zum Einsatz von Luftfahrzeugen. Die Übung, die vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten organisiert wurde, stand ganz im Zeichen der engen Zusammenarbeit zwischen den lokalen Feuerwehren der Region, den Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommanden sowie spezialisierten Sonderdiensten für Flugdienst und Waldbrandbekämpfung.

Die teilnehmenden Feuerwehren aus Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein an der Ybbs und St. Georgen an der Reith arbeiteten Hand in Hand mit den Führungskräften des Bezirks. Unterstützt wurden die Bodenteams durch die Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten, die aus der Luft wertvolle Lageinformationen lieferte. Gleichzeitig standen drei Hubschrauber - eine S-70 Black Hawk, eine AB212 und eine EC-135 - bereit, um Mannschaft und schweres Gerät wie Tragkraftspritzen in das unwegsame Einsatzgebiet zu transportieren.

Die Luftfahrzeuge stammten vom Bundesministerium für Inneres und vom Bundesheer und ermöglichten nicht nur den schnellen Personentransport, sondern auch die Durchführung von Außenlasttransporten, die für die Versorgung der Einsatzkräfte in schwer zugänglichem Gelände unerlässlich sind. Trainiert wurden sowohl direkte Löschangriffe mit Wasser und Löschmitteln als auch die präzise Luftaufklärung, um Glutnester frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren. Die Übung legte besonderen Wert auf die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten und die reibungslose Abläufe bei komplexen Einsatzszenarien.

So wurde etwa geübt, wie Hubschrauber Wasser aus nahegelegenen Gewässern aufnehmen und gezielt an der Brandfront abwerfen können, während am Boden Trupps mit Geräten wie Waldbrandpatschen und Löschrucksäcken vorgehen. Die Koordination zwischen den Luft- und Bodeneinheiten stellte dabei eine besondere Herausforderung dar, die jedoch dank der intensiven Vorbereitung und der Erfahrung der Einsatzkräfte gemeistert wurde. Die Übung unterstrich eindrucksvoll die hohe Einsatzbereitschaft und das reibungslose Zusammenspiel aller beteiligten Organisationen.

Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und der Ybbsitzer Feuerwehrkommandant Leo Herzog zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verlauf und dankten den Einsatzkräften für ihren vorbildlichen Einsatz. Ein besonderer Dank galt auch den lokalen Grundeigentümern, allen voran der Familie Mensdorff-Pouilly, die das Übungsgelände zur Verfügung gestellt hatten. Solche Übungen sind essenziell, um im Ernstfall schnell und effektiv reagieren zu können, denn Waldbrände stellen aufgrund ihrer Dynamik und der schwierigen Zugänglichkeit der Gebiete eine der größten Herausforderungen für die Feuerwehr dar.

Mit dieser Übung hat die Region Ybbsitz einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Sicherheit und zur Optimierung der Einsatzstrategien geleistet





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Waldbrand Übung Feuerwehr Hubschrauber Ybbsitz

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