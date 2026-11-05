Grizzlybären-Tötungen in Bella Coola: Ausgangssperre verhängt

In Bella Coola, British Columbia, wurden eine Mutter und ihre 20-jährige Tochter von Grizzlybären getötet. Die Behörden reagieren mit einer nächtlichen Ausgangssperre.

Zwei Frauen, eine Mutter und ihre 20-jährige Tochter, sind im kanadischen British Columbia bei einem Angriff durch Grizzlybär en ums Leben gekommen. Die Behörden in der Küstengemeinde Bella Coola haben daraufhin eine strikte nächtliche Ausgangssperre erlassen, um die lokale Bevölkerung zu schützen und weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Todesfälle und Ermittlungsstatus

Jeff Tyre vom Conservation Officer Service bestätigte, dass die Leichen der beiden vermissten Frauen im Rahmen von Suchaktionen am Montag und Dienstag entdeckt wurden. Die Angehörigen hatten die Frauen bereits am Sonntag offiziell als vermisst gemeldet, woraufhin die Suchmaniaschritten wurden. Es bleibt bisher ungeklärt, ob ein einzelnes Tier oder mehrere Grizzlys an dem tödlichen Angriff beteiligt waren. Die Behörden führen diese Unsicherheit auf die schwierigen Bedingungen bei der Spurensuche im dichten Waldgelände zurück.

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Maßnahmen und Tötungsdrohung

Als direkte Konsequenz der Vorfälle hat die Gemeindeverwaltung eine nächtliche Ausgangssperre für Bella Coola verhängt. Jeff Tyre erklärte offiziell, dass das für den Angriff verantwortliche Tier, falls es gefangen werden kann, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit getötet werden wird. Diese Maßnahme dient der Abschreckung und der Verhinderung weiterer Angriffe auf Menschen in der Region. Die Entscheidung unterstreicht die Priorität des Schutzes der Einwohner vor den gefräßigen Raubtieren.

Hintergründe und vorherige Vorfälle

Die tödlichen Angriffe in Bella Coola finden in einem Umfeld statt, in dem es bereits in der jüngeren Vergangenheit zu gefährlichen Begegnungen gekommen ist. Im vergangenen November ereignete sich in derselben Region ein schwerer Vorfall, bei dem eine Gruppe von Grundschulkindern und Lehrkräften von einem Grizzlybären angegriffen wurde. Bei diesem früheren Zwischenfall wurden ein Erwachsener und drei Kinder schwer verletzt.

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Unterschiedliche Bewältigung der Lage

Im Gegensatz zu den aktuellen Ereignissen wurde das Tier, das im November für die Verletzungen sorgte, damals nicht gefangen. Dies führt zu einer komplexen Situation für die Naturschützer und die lokale Verwaltung, da beide Vorfälle auf die gleiche Tierart zurückzuführen sind. Die Behörden müssen nun abwägen zwischen dem Schutz der Menschen und den bestehenden Richtlinien im Umgang mit wilden Grizzlybären in British Columbia.

Auswirkungen und künftige Schritte

Die Ausgangssperre gilt vorerst bis auf Weiteres, bis die Gefahr einer weiteren Attacke als gebannt eingestuft wird. Die Bewohner von Bella Coola müssen sich ab sofort an die strengeren Regeln halten, was ihre Bewegungsfreiheit in den Nachtstunden angeht. Jeff Tyre und sein Team vom Conservation Officer Service werden die Suche nach dem oder den Tieren fortsetzen, um die genaue Anzahl der beteiligten Grizzlys zu bestimmen und die Sicherheit der Gemeinde wiederherzustellen. Die genaue Anzahl der am Angriff beteiligten Tiere bleibt weiterhin ein zentraler Punkt der Ermittlungen.