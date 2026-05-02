Grillwarnung von Johann Lafer: Vermeiden Sie vorgefertigtes mariniertes Fleisch!

Sternekoch Johann Lafer rät dringend davon ab, bereits mariniertes Fleisch zu kaufen, da beim Grillen giftige Dämpfe entstehen können. Er empfiehlt stattdessen selbst zu marinieren oder 'Dry Rubs' zu verwenden.

Die Grillsaison hat ihren Höhepunkt erreicht, und für viele Grillfreunde gehört bereits mariniertes Fleisch zum Standardeinkauf im Supermarkt. Doch der renommierte Sternekoch Johann Lafer warnt eindringlich vor dem Konsum solcher Produkte.

Für ihn stellt vorgefertigtes, mariniertes Fleisch eine klare Ablehnung dar. Der Hauptgrund für diese Empfehlung liegt in der Gefahr, die von feuchten Marinaden beim Grillen ausgeht. Wenn diese Marinaden auf die glühende Kohle oder den Gasbrenner tropfen, entstehen giftige Dämpfe, die potenziell krebserregende Stoffe enthalten können. Diese Information basiert auf einem Interview mit Johann Lafer, das von chip.de unter Berufung auf die Neue Osnabrücker Zeitung wiedergegeben wird.

Lafer betont, dass bei fertig mariniertem Fleisch oft unklar ist, wie lange das Fleisch bereits in der Marinade gelegen hat. Diese fehlende Transparenz kann sich negativ auf die Frische des Produkts auswirken und somit die Qualität beeinträchtigen. Er rät daher entschieden: 'Lassen Sie lieber die Finger davon und marinieren Sie das Fleisch stattdessen selbst oder würzen Sie es trocken.

' Als Alternative zu den fertigen Marinaden empfiehlt Johann Lafer die Verwendung sogenannter 'Dry Rubs'. Diese bestehen aus einer Mischung aus getrockneten Kräutern und Gewürzen, die er frisch im Mörser zerkleinert und am Vortag auf das Fleisch aufträgt. Durch diese Methode kann das Aroma tief in das Fleisch eindringen, ohne dass Flüssigkeit auf die Glut tropft und somit schädliche Dämpfe entstehen. Das Ergebnis ist nicht nur ein intensiverer und besserer Geschmack, sondern auch eine deutliche Reduzierung potenzieller Gesundheitsrisiken.

Lafer erklärt, dass die trockene Würzung eine gleichmäßige Aromatisierung ermöglicht und gleichzeitig die natürliche Struktur des Fleisches bewahrt. Im Gegensatz dazu können flüssige Marinaden das Fleisch aufweichen und den Grillprozess erschweren. Die selbstgemachte Marinade oder der Dry Rub geben dem Grillmeister zudem die volle Kontrolle über die verwendeten Zutaten und die Intensität der Würzung. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an den persönlichen Geschmack und die Art des Fleisches.

Lafer ist jedoch nicht nur bei Fleischprodukten sehr wählerisch. Auch beim Fisch bevorzugt er ganze Fische gegenüber fertigen Filets. Er argumentiert, dass ganze Fische in der Regel frischer sind und beim Grillen saftiger bleiben. Filets können schneller austrocknen und verlieren dadurch an Geschmack und Textur.

Die Haut des ganzen Fisches schützt das darunterliegende Fleisch vor dem Austrocknen und sorgt für eine knusprige Kruste. Auch hier betont Lafer die Bedeutung der Frische und der Qualität der Zutaten. Fertige Fleisch- und Fischwaren mögen zwar praktisch und zeitsparend wirken, bergen aber laut dem Sternekoch sowohl gesundheitliche Risiken als auch geschmackliche Nachteile. Er plädiert für eine bewusste und sorgfältige Auswahl der Lebensmittel und empfiehlt, auf hochwertige Produkte und eine schonende Zubereitung zu achten.

Letztendlich ist es das Ziel, ein gesundes und schmackhaftes Grillgericht zu genießen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder der Sicherheit einzugehen. Die Rückkehr zu traditionellen Methoden der Marinierung und Würzung, wie sie von Johann Lafer empfohlen werden, kann dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen





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