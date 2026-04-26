Grillen wird immer teurer: 5-Kilo-Gasflasche sprengt die 30-Euro-Marke

Die Preise für Grillgas in Oberösterreich steigen weiter an. Eine 5-Kilo-Gasflasche kostet jetzt 30,90 Euro – ein deutlicher Anstieg seit 2023. Das Grillen wird dadurch für viele zum Luxus.

Die Kosten für Grillgas in Oberösterreich steigen kontinuierlich an und machen das Grillen zunehmend zu einer kostspieligen Freizeitbeschäftigung. Bereits nach dem Beginn des Ukraine-Krieg es im Jahr 2023 verzeichnete der Preis für Grillgas einen deutlichen Anstieg.

Aktuelle Preisprüfungen zeigen nun, dass eine 5-Kilogramm-Gasflasche bereits über 30 Euro kostet – ein neuer Höchststand. Konkret liegt der Preis bei 30,90 Euro, was einen spürbaren Unterschied zum Preis von rund 27 Euro vor drei Jahren darstellt. Dieser erneute Preisanstieg von fast vier Euro belastet Grillbegeisterte erheblich. Der Vergleich der Preise erfolgte an derselben Tankstelle in Linz, um eine direkte Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die relativ kurze Nutzungsdauer einer 5-Kilogramm-Gasflasche. Die tatsächliche Grillzeit hängt stark von der Anzahl der verwendeten Brenner ab. Bei Verwendung eines einzelnen Brenners kann die Flasche etwa 20 Stunden betrieben werden. Mit zwei Brennern reduziert sich die Grillzeit auf etwa 11 Stunden, während bei drei Brennern nur noch rund 7,4 Stunden zur Verfügung stehen.

Wer vier Brenner gleichzeitig nutzt, kann mit einer Grillzeit von lediglich etwa 5,6 Stunden rechnen. Bei größeren Grills mit fünf oder sechs Brennern sinkt die Nutzungsdauer auf 4,4 bzw. 3,7 Stunden. Dies bedeutet, dass Grillfans, die ihre Grills voll auslasten, über die Grillsaison hinweg deutlich mehr Gas verbrauchen und somit höhere Kosten tragen müssen. Insbesondere das Vorheizen des Grills, das scharfe Anbraten des Grillguts und das anschließende Reinbrennen des Grills verbrauchen eine beträchtliche Menge Gas.

Die gestiegenen Gaspreise haben somit einen direkten Einfluss auf die Gesamtkosten des Grillens. Während man früher mit etwa 130 Euro für die gesamte Grillsaison kalkulieren konnte, müssen Grillbegeisterte nun mit Kosten von 150 Euro oder mehr rechnen. Dieser Preisanstieg stellt eine erhebliche finanzielle Belastung dar, insbesondere für Familien und Personen mit begrenztem Budget. Die steigenden Kosten könnten dazu führen, dass das Grillen für einige Menschen unerschwinglich wird oder seltener ausgeübt wird.

Es ist daher ratsam, den Gasverbrauch zu optimieren, beispielsweise durch die Verwendung von weniger Brennern oder durch eine effizientere Nutzung des Grills. Die Situation verdeutlicht die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse und steigender Energiepreise auf alltägliche Freizeitaktivitäten





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