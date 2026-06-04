Grillbeilagen kreativ zubereiten: Rezept für einen erfrischenden Nudelsalat

Ein umfassender Überblick über die Bedeutung von Grillbeilagen und ein detailliertes Rezept für einen erfrischenden Nudelsalat, der perfekt zu jedem Grillabend passt. Der Text enthält praktische Zubereitungsschritte und Tipps zur Variation.

Die passenden Beilagen sind für ein gelungenes Grillessen unverzichtbar. Ob bunt, würzig oder erfrischend: Sie sorgen für Vielfalt auf dem Teller, bringen Abwechslung ins Spiel und machen auch all jene glücklich, die sich nicht ausschließlich von Fisch oder Fleisch ernähren möchten.

In seinem Buch "Grillen wie ein Bär 2" (EMF Verlag) gibt der Autor nicht nur Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Smoker oder Dutch Oven, sondern auch Rezepte für Fingerfood und Beilagen. Ein praxisnahes Beispiel ist ein erfrischender Nudelsalat, der sich ideal als Grillbeilage eignet. Die Nudeln werden in kochendem Salzwasser al dente gekocht, abgegossen und abgekühlt.

In der Zwischenzeit werden Kidneybohnen und Mais abgespült und abgetropft, zusammen mit halbierten Kirschtomaten, gewürfelter Paprika, fein geschnittenen Frühlingszwiebeln und gehackter Petersilie in eine Salatschüssel gegeben. Für das Dressing werden Joghurt und Crème fraîche verrührt, mit gepresstem Knoblauch, Limettensaft, Tomatenmark, Agavendicksaft, Paprikapulver und Chiliflocken gewürzt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die abgekühlten Nudeln werden mit dem Gemüse vermengt, das Dressing untergehoben und der Salat vor dem Servieren im Kühlschrank gezogen.

Dieses Rezept zeigt, wie einfach und köstlich selbstgemachte Grillbeilagen sein können und welche kreativen Möglichkeiten sich jenseits von Klassikern wie Kartoffelsalat bieten





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