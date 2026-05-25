Griechische Polizei zerschlägt groß angelegten EU‑Agrarsubventionsbetrug auf Kreta

Zwanzig Verdächtige, darunter Buchhalter und Staatsbedienstete, wurden festgenommen. Der Ring erschlich seit 2019 über drei Millionen Euro an EU‑Fördergeldern und löste politische Turbulenzen aus.

Die griechischen Behörden haben einen umfangreichen Betrugsring zerschlagen, der über mehrere Jahre systematisch EU‑Agrarsubventionen erschnappt hat. Am Montag teilte die Polizei mit, dass auf der Insel Kreta zwanzig mutmaßliche Mitglieder des Netzes festgenommen wurden.

Im Kern des kriminellen Zusammenschlusses standen zwei Buchhalter und mehrere Staatsbedienstete, die Landwirte bei der Einreichung falscher Flächenangaben unterstützt haben. Durch die Manipulation der Antragsdaten konnten die Betroffenen über einen Zeitraum von fast fünf Jahren, beginnend im Jahr 2019, mehr als drei Millionen Euro an Fördergeldern erschleichen. Die Ermittlungen decken ein strukturiertes Vorgehen auf, bei dem offizielle Stellen und Parteien involviert waren, was das Ausmaß des Skandals deutlich erhöht.

Die Festnahmen markieren den jüngsten Erfolg im Kampf gegen Korruption im Agrarsektor und zeigen, dass die europäischen Behörden, darunter die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO), weiterhin intensiv an der Aufdeckung von Geldwäsche und Subventionsbetrug arbeiten. Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Enthüllungen, die die politische Landschaft Athen stark erschüttert haben. Noch im letzten Monat hatte das Parlament die Immunität von dreizehn Abgeordneten der regierenden Nea Dimokratia aufgehoben, um Ermittlungen wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs zu ermöglichen.

Die EPPO führt seit längerem Untersuchungen zu Straftaten durch, die die finanziellen Interessen der Europäischen Union in Griechenland gefährden. Im Vorjahr waren bereits Dutzende Viehzüchter beschuldigt worden, das Vorhandensein von Weideland vorzutäuschen, um Millionen von Euro an EU‑Mitteln zu erhalten. Dabei sei ihnen von Seiten von Staatsbediensteten und konservativen Politikern gezielt geholfen worden, die illegalen Anträge zu formulieren und zu legitimieren. Die Affäre hat in Griechenland weitreichende politische Konsequenzen nach sich gezogen.

Neben ergebnislosen parlamentarischen Untersuchungen hat sie zu Rücktritten mehrerer Minister geführt und die Opposition zu Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen getrieben. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungspartei ist stark erschüttert, während die bevorstehende Parlamentswahl im Frühjahr 2027 unter einem Schatten von Korruptionsvorwürfen steht. Beobachter sehen in den jüngsten Verhaftungen ein Signal für eine strengere Durchsetzung von EU‑Regeln und einen möglichen Paradigmenwechsel im Umgang mit staatlichen Förderprogrammen.

Die nächsten Monate werden zeigen, inwieweit die Justiz die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann und welche Reformen im Agrarsektor angestoßen werden, um zukünftigen Missbrauch zu verhindern





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