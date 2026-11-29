Griechische Küstenwache und Frontex retten 1200 Migranten vor Kreta. Zwei Tote und vier Verletzte nach Abfahrt aus Libyen unter Sturmwarnung.

Die griechische Küstenwache hat in Zusammenarbeit mit der europäischen Grenzschutzagentur Frontex vor der Insel Kreta in nur zwei Tagen rund 1.200 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Mindestens zwei Menschen kamen auf derRoute aus Libyen ums Leben, während vier weitere Personen verletzt wurden.

Rettungsaktion vor Kreta und Todesopfer

Diese Zahlen wurden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ERT sowie von regionalen Medien in Griechenland bestätigt. Die Such- und Rettungsaktionen waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen. Es besteht die Sorge, dass sich weitere Boote mit Migranten auf dem Weg befinden, die von den Wetterbedingungen oder der Fluchtlogistik abhängen.

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Schleuser nutzen Sturm und schwache Kontrolle

Experten und Behörden gehen davon aus, dass Schleuserbanden die nahende Sturmfront im östlichen Mittelmeer als Deckung nutzen. Das Ziel ist es, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit von der libyschen Küste nach Kreta zu bringen. Als wichtiger Ausgangspunkt für diese gefährlichen Überfahrten gilt insbesondere die Region um die ostlibysche Hafenstadt Tobruk. Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris erklärte gegenüber dem Fernsehsender Skai, dass die libysche Küstenwache durch die jüngsten Angriffe auf ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Benghazi stark eingebunden ist. Dadurch fehlt es an Ressourcen für die Bekämpfung von Schleuseraktivitäten.

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Massive Vorbereitung in Libyen und Zahlenvergleich

Thanos Plevris betonte zudem, dass sich mehr als eine halbe Million Menschen in Libyen auf eine Überfahrt nach Europa vorbereiten. Die Anzahl der Ankünfte auf Kreta und der vorgelagerten Insel Gavdos hat bereits das Niveau des Vorjahres überschritten. Laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden seit Jahresbeginn bis zum 22. November knapp 25.000 Menschen registriert. Zum Vergleich: Das Hilfsorganisation Refugee Support Aegean dokumentierte für das gesamte Jahr 2025 insgesamt 20.187 Ankünfte.

Gefahren durch Wetter und marode Boote

Die Überfahrt über das Mittelmeer bleibt extrem riskant für die Flüchtenden. Plötzliche Wetterumschwünge, insbesondere die angekündigten Stürme, erhöhen die Gefahr erheblich. Hinzu kommen häufige Motorschäden an den eingesetzten Fahrzeugen. Viele der Boote sind veraltet und schlecht ausgerüstet, was die Chancen auf ein sicheres Erreichen des griechischen Festlands oder der vorgelagerten Inseln drastisch reduziert. Die Suchaktionen der Küstenwache werden fortgesetzt, um weitere Verzweigungen oder in Not geratene Boote zu finden.