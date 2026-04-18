Grenzüberschreitende Wohnmobil-Betrugsserie aufgedeckt: Zwei Verdächtige in Bulgarien und Italien gefasst

Eine raffinierte Betrugsmasche mit gemieteten Wohnmobilen, die sich über Österreich, Italien und Deutschland erstreckte, wurde von den Ermittlern des Stadtpolizeikommandos Villach erfolgreich aufgedeckt. Zwei bulgarische Staatsbürger stehen im Verdacht, mehrere Campingmobile angemietet und anschließend verschwinden gelassen zu haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Was zunächst wie einzelne Diebstahlfälle im Ausland aussah, entpuppte sich als Teil einer ausgeklügelten und grenzüberschreitenden Betrugsserie . Zwei bulgarische Staatsangehörige sollen nach intensiven Ermittlungen des Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos Villach systematisch mehrere Wohnmobile angemietet und diese anschließend mit unbekanntem Ziel entwendet haben. Die Masche war stets ähnlich und zielte darauf ab, die Fahrzeuge ins Ausland zu verbringen und dort zu Geld zu machen.

Der Fall nahm seinen Anfang am 22. Oktober 2025, als ein Verantwortlicher einer Villacher Firma den angeblichen Diebstahl eines zuvor verliehenen Campingmobils meldete. Der Mieter, ein 54-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, gab zu Protokoll, dass das Fahrzeug im Raum Udine, Italien, entwendet worden sei. Besonderes Augenmerk der Ermittler fiel jedoch auf die Tatsache, dass trotz der angeblichen Bestehlung nie eine Anzeige bei den örtlichen italienischen Behörden erstattet wurde. Dies deutete bereits auf ein mögliches Täuschungsmanöver hin. Monate später, am 30. Januar 2026, trat ein fast identisches Muster auf. Diesmal war es eine Firma in Wiener Neudorf, die den angeblichen Diebstahl eines weiteren Wohnmobils zur Anzeige brachte. Auch hier meldete der Mieter den Vorfall telefonisch aus dem Ausland, und der Fahrzeugschlüssel wurde pflichtbewusst per Post an das Unternehmen zurückgeschickt. Doch auch in diesem Fall zeichneten die nachfolgenden Ermittlungen ein gänzlich anderes Bild. Die Nachforschungen ergaben, dass das gestohlene Fahrzeug unmittelbar nach der Anmietung über die Grenze nach Sofia, Bulgarien, verbracht und dort mutmaßlich weiterverkauft oder anderweitig genutzt wurde. Diese wiederkehrenden Muster und die geografische Ausrichtung der angeblichen Diebstähle ließen die Ermittler schnell auf eine organisierte Kriminalität schließen, die über nationale Grenzen hinweg operierte. Die bloße Behauptung eines Diebstahls im Ausland, gepaart mit der Rücksendung des Schlüssels, diente offenbar als Ablenkungsmanöver, um die eigentliche Tat, nämlich die Verbringung und den Verkauf der Fahrzeuge, zu verschleiern. Durch akribische Kleinarbeit, Datenabgleiche und die entscheidende internationale Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden der betroffenen Länder gelang es dem Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach schließlich, ein klares Bild der Täterstruktur zu gewinnen. Ein 54-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, der bereits im ersten Fall als Mieter in Erscheinung trat, und ein 35-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger konnten als Hauptbeschuldigte identifiziert werden. Die Ermittler stellten zweifelsfrei einen direkten Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen her, was die Annahme einer durchgehenden Betrugsserie bestätigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden daraufhin umgehend Festnahmeanordnungen und europäische Haftbefehle ausgestellt, um die flüchtigen Verdächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Festnahmen erfolgten im März 2026. Der 54-Jährige wurde am 24.03.2026 in Sofia, Bulgarien, gefasst. Sein Komplize, der 35-Jährige, konnte zwei Tage später, am 26.03.2026, in Friaul, Italien, dingfest gemacht werden. Beide Verdächtigen befinden sich derzeit in Auslieferungshaft und warten auf die nächsten rechtlichen Schritte. Der durch die Taten entstandene Schaden geht in die Hunderttausende von Euro. Darüber hinaus deuten die Ermittlungen darauf hin, dass die beiden Beschuldigten bereits im Februar 2026 in Deutschland mindestens einen weiteren, ähnlich gelagerten Fall von Wohnmobilbetrug begangen haben. Dies unterstreicht die systematische und weitreichende Natur der organisierten Kriminalität, die hier zur Anzeige gebracht wurde. Die anhaltenden Ermittlungen werden voraussichtlich weitere Verbindungen und mögliche Mittäter aufdecken





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