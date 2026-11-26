Kroatiens Premier Plenković stellt die Schließung des Verhandlungskapitels 31 von der Grenzlösung Prevlaka ab. Österreichs Bundeskanzler Stocker plant Vermittlung bei den EU-Beitrittsverhandlungen.

Der kroatische Premierminister Andrej Plenković hat am Donnerstag während des EU-Sondergipfels eine klare rote Linie in den laufenden EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro gezogen. Plenković kündigte an, dass das 31. Verhandlungskapitel nicht geschlossen werden könne, solange die Frage der Landgrenze zwischen beiden Staaten ungeklärt bleibt. Diese Forderung richtet sich direkt an den Nachbarstaat Montenegro und betrifft den langjährigen Zankapfel um die Halbinsel Prevlaka. Die Haltung Zagrebs hat den diplomatischen Prozess auf den letzten Metern des Erweiterungsprozesses unter enormen Druck gesetzt.

Klare Drohung zur Grenzfrage Prevlaka

Auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfel erklärte Plenković sehr deutlich, dass Kroatien jede Infragestellung der bestehenden Landgrenze als Gebietsanspruch Montenegros gegenüber Kroatien interpretieren wird. Der kroatische Regierungschef betonte bei seiner Ansprache vor den Medien, dass er dabei explizit die Situation um Prevlaka im Blick habe. Für Kroatien ist die Frage der Staatsgrenze ein fundamentales Thema, das nicht von der Tischecke entfernt werden darf. Plenković machte damit klar, dass Kroatien keinen Kompromiss bei der territorialen Integrität seines Landes eingeht.

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Österreichs Bundeskanzler als Vermittler

Während die Fronten zwischen Zagreb und Podgorica verhärtet erscheinen, hat Österreich die Rolle des neutralen Vermittlers übernommen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erklärte am Donnerstagabend vor Journalisten, dass Wien in diesem Streit versuchen wolle, Brücken zwischen den beiden Nachbarn zu bauen. Stocker räumte ein, dass viele der offenen Punkte in den Beitrittsverhandlungen bereits erledigt seien. Allerdings existierten weiterhin Punkte, die nicht so einfach zu lösen seien, wie etwa die Frage der Grenzen zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union und dem Kandidatenland.

Termine und politische Druckmechanismen

Obwohl Stocker betonte, dass das Ende der Verhandlungen noch nicht am Tisch liege, geht er davon aus, dass das Problem lösbar ist. Die Europäische Kommission plant, dass Montenegro noch in diesem Jahr alle 35 Verhandlungskapitel abschließen kann. Sollte ein Einigung erzielt werden, ist die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags bereits für den 22. Juni 2027 vorgesehen. Stocker rechne weiterhin damit, dass Montenegro im Jahr 2028 das 28. Mitgliedsland der Union werden wird. Historisch gesehen gab es bereits in der Vergangenheit bilaterale Konflikte zwischen Beitrittskandidaten, die jedoch beigelegt wurden.

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Montenegros Präsident spricht von Erpressung

In Podgorica hat die Situation bereits zu heftigen diplomatischen Reaktionen geführt. Der montenegrinische Präsident Jakov Milatović hatte bereits am Mittwoch in Brüssel erklärt, dass Kroatiens hartes Beharren auf einer Klärung der Grenzfrage während der laufenden Verhandlungen wie Erpressung wirke. Milatović kündigte an, dass die Regierung in Podgorica Zagreb in Kürze einen eigenen Vorschlag für eine umfassende Lösung der Grenzfrage unterbreiten werde. Man wolle zeigen, dass man bereit sei, konstruktiv an einer Einigung zu arbeiten.

Schiedsgericht oder Ablehnung durch Zagreb

Wenn Kroatien den von Montenegro vorgelegten Lösungsvorschlag ablehnen sollte, bleiben laut Milatović weitere internationale Optionen. Dazu zählen ein Verfahren vor einem internationalen Gericht oder ein Schiedsverfahren. Diese Eskalationsstufe würde den Beitrittsprozess jedoch wahrscheinlich erheblich verzögern. Plenković schloss am Donnerstag jedoch die Einberufung eines solchen Schiedsgerichts explizit aus. Damit bleibt Kroatien bei seiner Position, dass die Grenzfrage politisch gelöst werden muss, während Montenegro auf eine rechtliche Klärung oder einen Kompromiss setzt.