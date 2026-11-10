Grenzkontrollen zu Slowenien: Wartezeiten bei Einreise in Spielfeld

Die Grenzkontrollen zu Slowenien gelten bis 15. März 2027. Am Grenzübergang Spielfeld musste ein Wiener rund 20 Minuten warten.

Am Dienstag kam es am Grenzübergang Spielfeld -Šentilj zu strengen Grenzkontrollen zwischen Österreich und Slowenien. Ein Wiener wartete gegen 9.30 Uhr rund 20 Minuten bei der Einreise in die Steiermark. Der Leser zeigte sich darüber verwundert, weil es sich bei der Grenze zu Slowenien um eine EU-Grenze handelt, an der laut Schengenabkommen normalerweise keine systematischen Kontrollen stattfinden.

Der Grund für die Wartezeit liegt in den derzeit geltenden österreichischen Grenzkontrollen. Nach Schilderung des Lesers wurde jedes Fahrzeug streng kontrolliert. Ein Leserreporter-Video zeigt laut Bericht unter anderem, wie ein Fahrzeug mit kroatischen Kennzeichen genau durchsucht wurde.

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Grenzkontrollen zu Slowenien gelten bis 15. März 2027

Österreich führt derzeit Grenzkontrollen zu Slowenien durch. Die Kontrollen wurden zuletzt im September 2026 um weitere sechs Monate verlängert und gelten aktuell bis 15. März 2027.

Beide Länder, Österreich und Slowenien, gehören zum Schengenraum. In diesem Raum finden normalerweise keine systematischen Binnengrenzkontrollen statt. Bei ernsthaften Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit dürfen Staaten jedoch vorübergehend Kontrollen wieder einführen.

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Die aktuelle Maßnahme ist laut dem Bericht keine Reaktion auf einen neuen konkreten Zwischenfall in Slowenien. Sie setzt vielmehr eine länger bestehende österreichische Sicherheits- und Migrationspolitik fort.

Warum Österreich an der Grenze zu Slowenien kontrolliert

Die Grenzkontrollen sollen illegale Migration, Schlepperkriminalität und grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen. Konkret soll verhindert werden, dass Menschen unerlaubt über Slowenien nach Österreich einreisen.

Nach Angaben des Berichts will die Polizei durch die Grenzkontrollen Schleusernetzwerke und illegale Grenzübertritte leichter aufdecken. Die Kontrollen sollen also sowohl die Einreise verhindern als auch die dahinterstehenden Strukturen sichtbar machen.

Der Leser schilderte, dass die beiden Insassen des kontrollierten Fahrzeugs, zwei ältere Personen, nach seinem Eindruck nicht verdächtig wirkten. Die Kontrolle selbst wurde in dem Bericht nicht als Fehler bewertet, sondern als Teil des laufenden Verfahrens beschrieben.

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Wartezeiten bei Einreise am Grenzübergang Spielfeld

Bei der Einreise aus Slowenien können Wartezeiten entstehen, weil Österreich inzwischen stärker auf flexible und stichprobenartige Kontrollen setzt. Eine durchgehende Überprüfung aller Fahrzeuge findet demnach nicht mehr statt, dennoch kam es am Dienstag zu längeren Abfertigungen.

Reisende sollten nach dem Bericht einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitführen. Wer ohne gültige Dokumente unterwegs ist, muss bei der Kontrolle mit Verzögerungen rechnen. Die Kontrollen gelten zunächst bis 15. März 2027, sofern sie nicht erneut verlängert werden.