Gregor Adamovic, ehemaliger WKStA-Chef und heutiger St. Pöltner Richter, entlarvt in einem Interview falsche Bildnisse der Justiz. Er erklärt den Personalmangel und die Komplexität moderner Verfahren.

Gregor Adamovic, Richter am Landesgericht St. Pölten, nutzt sein Medienformat beim NÖN-Talk, um grundlegende Missverständnisse über die österreichische Rechtspraxis zu korrigieren. Der 49-Jährige räumt mit dem weit verbreiteten Glauben auf, dass Richter mit einem physischen Hammer urteilen, und warnt gleichzeitig vor einem kritischen Zustand, den er als brennendes Feuer auf dem Dach der Justizgebäude beschreibt. Diese Metapher unterstreicht seine Besorgnis über den aktuellen personellen Engpass, der die Arbeitsfähigkeit der Gerichte stark gefährdet.

Korrektur von Medien-Mythen in der Justiz

Die öffentliche Wahrnehmung von Richterinnen und Richtern wird maßgeblich durch Krimiserien und dramatisierte Fernsehformate geprägt. In der Realität arbeitet die Justiz jedoch ohne die theatralischen Effekte, die das Fernsehen suggeriert. Adamovic betont, dass die Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im Gegensatz zu den populären Vorstellungen keinen Schlagstock oder Hammer erfordert, um Autorität zu demonstrieren oder Entscheidungen zu fällen. Seine Erklärung dient als direkte Korrektur für Laien, die durch Fiktion verblendete Bilder von Gerichtsverfahren mitbringen.

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Die Diskrepanz zwischen medialer Darstellung und beruflicher Praxis ist für den Experten dabei ein zentrales Thema. Durch die Aufklärung dieser Mythen soll das Vertrauen in die tatsächlichen Abläufe gestärkt werden. Die Arbeit im Gerichtssaal folgt strengen gesetzlichen und verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen, die nichts mit der inszenierten Dramatik zu tun haben, die in Unterhaltungssendungen üblich ist. Dies betrifft sowohl die Urteilsfindung als auch die Kommunikation zwischen allen Prozessbeteiligten.

WKStA-Vergangenheit und politische Prozesse

Bevor Gregor Adamovic seine aktuelle Position als Richter am Landesgericht St. Pölten antrat, war er als Oberstaatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) tätig. In dieser Funktion begleitete er einige der renommiertesten politischen Verfahren der jüngeren österreichischen Geschichte. Dazu gehörten die Ermittlungen in der Inseratenaffäre, die tiefgreifende politische Konsequenzen nach sich zogen.

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Ein weiterer schwerwiegender Prozess, an dem Adamovic maßgeblich wirkte, betraf Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses war Teil einer umfassenderen politischen Krise, die 2021 zum Rücktritt von Kurz als Bundeskanzler führte. Die Inseratenaffäre und die damit verbundenen juristischen Schritte prägten das politische Klima in der Republik auf signifikante Weise. Adamovic bringt somit praktische Erfahrung aus der Anklagebank mit in seine jetzige Rolle als Urteiler.

Digitale Spuren erhöhen Komplexität

Neben personellen Engpässen sieht Adamovic auch die Natur der Beweismittel als zunehmende Herausforderung an. Chat-Verkehr und digitale Kommunikation machen Verfahren stetig komplexer. Die Menge an Daten, die in solchen Chats anfallen, erfordert einen intensiven und zeitaufwändigen Analyseprozess. Diese digitale Spur hinterlässt keine eindeutigen physischen Spuren, sondern erfordert ein detailliertes Verständnis der Kommunikation, das oft mühsam aufbereitet werden muss.

Die Digitalisierung der Kommunikation stellt die Justiz vor neue methodische Anforderungen. Nicht nur die Menge, sondern auch die Art und Weise, wie Nachrichten ausgetauscht werden, verändert die Dynamik in Strafsachen. Adamovic erklärt, dass diese Faktoren dazu beitragen, dass Verfahrensdauern sich verlängern und der Ressourcenverbrauch steigt. Dies steht in direktem Konflikt mit dem bereits angesprochenen Personalmangel.

Kritischer Zustand und Personalengpässe

Die Warnung vor dem Feuer am Dach der Gerichte ist keine leere Drohung, sondern ein Hinweis auf eine akute Krise. Der aktuelle Personalmangel an den Gerichten gefährdet die Funktionsfähigkeit des gesamten Rechtsstaats. Wenn zu wenige Richter und Mitarbeiter verfügbar sind, um die wachsende Anzahl komplexer, digitaler Verfahren zu bewältigen, leidet die Effizienz unterhalb der Schwelle der notwendigen Gerechtigkeitssicherung.

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Gregor Adamovic spricht aus eigener Erfahrung, da er den Arbeitsalltag aus zwei Perspektiven kennt: einmal als Ankläger und nun als richterliche Instanz. Seine Aussagen im NÖN-Talk dienen dazu, die Öffentlichkeit über die tatsächlichen Hindernisse im Justizbetrieb zu informieren. Die Kombination aus komplexen digitalen Beweismitteln und fehlenden Personalressourcen bildet den Kern des Problems, das er darstellt. Dies erfordert langfristige Strategien zur Stabilisierung des Systems.