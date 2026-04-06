Green Point in Schwechat: Brauhaus-Wirte übernehmen Golf-Restaurant

Die Betreiber des Brauhauses Schwechat, Rene Dubeci und Martina Misutkova, erweitern ihr gastronomisches Angebot und übernehmen das Restaurant 'Green Point' am Golfplatz in Schwechat. Das Restaurant soll ein Ort der Begegnung und des Genusses für alle sein.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Wir empfehlen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zu erlauben. Sollten Sie sich unsicher sein, wie dies funktioniert, finden Sie hier hilfreiche Anleitungen: Die erfahrenen Gastronomen Rene Dubeci und Martina Misutkova haben kürzlich das Restaurant ' Green Point ' am Golfplatz an der Brucker Bundesstraße 80 (Richtung Schwadorf) in Schwechat übernommen.

Nach dem erfolgreichen Betrieb des Brauhauses Schwechat für ein Jahr, wagt sich das Gastronomen-Paar nun an ein weiteres Projekt in Schwechat und betreibt nun auch das Restaurant auf dem Golfplatz unter dem Namen „Green Point“. Rene Dubeci, einer der beiden Betreiber, betont: „Unser Restaurant Green Point ist für alle da, nicht nur für Golfgäste.“ Martina Misutkova, die Lebensgefährtin von Rene Dubeci, ist Chefin des Speiselokals am Schwechater Golfplatz. „Wir haben hier wunderschöne helle Räumlichkeiten und eine tolle Aussicht auf das weitläufige Grün des Golfplatzes“, beschreibt die Wirtin beim Besuch von NÖN. Die Übernahme markiert einen wichtigen Schritt für das Gastronomen-Paar, das bereits im Brauhaus Schwechat bewiesen hat, dass sie erfolgreich ein Lokal führen können. Mit dem 'Green Point' erweitern sie ihr gastronomisches Angebot und sprechen eine breitere Zielgruppe an. Das Restaurant bietet nicht nur eine idyllische Lage mit Blick auf den Golfplatz, sondern auch ein kulinarisches Angebot, das sowohl Golfspieler als auch Besucher aus der Umgebung ansprechen soll. Die helle, freundliche Atmosphäre des Restaurants lädt zum Verweilen ein und verspricht ein entspanntes Genusserlebnis. \Das 'Green Point' soll mehr sein als nur ein Restaurant für Golfspieler. Dubeci und Misutkova planen, ein vielfältiges Angebot zu präsentieren, das sowohl traditionelle als auch moderne Gerichte umfasst. Dabei wird Wert auf frische, regionale Produkte gelegt. Das Ziel ist es, ein kulinarisches Highlight in Schwechat zu etablieren, das für seine Qualität und Gastfreundschaft bekannt ist. Neben dem Hauptrestaurant gibt es auch eine großzügige Terrasse, auf der Gäste die Sonne und die Aussicht auf den Golfplatz genießen können. Das Gastronomen-Paar legt großen Wert auf die Schaffung einer einladenden Atmosphäre, in der sich jeder Gast wohlfühlt. Das Team des 'Green Point' ist bestrebt, einen erstklassigen Service zu bieten und die Erwartungen der Gäste zu übertreffen. \Die Eröffnung des 'Green Point' stellt einen wichtigen Impuls für die Gastronomieszene in Schwechat dar. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement bringen Dubeci und Misutkova frischen Wind in die Branche. Das Restaurant bietet nicht nur eine neue kulinarische Adresse, sondern auch eine attraktive Location für Veranstaltungen und Feiern. Die Lage direkt am Golfplatz bietet zudem eine einzigartige Kulisse für besondere Anlässe. Das 'Green Point' soll ein Ort der Begegnung und des Genusses werden, an dem sich Menschen treffen, entspannen und die feine Küche genießen können. Die Betreiber sind zuversichtlich, dass ihr neues Restaurant schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Besucher wird. Die Investition in das 'Green Point' unterstreicht das Vertrauen des Gastronomen-Paares in den Standort Schwechat und ihre Entschlossenheit, die lokale Gastronomie zu bereichern. Sie setzen auf Qualität, Vielfalt und einen erstklassigen Service, um ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Das 'Green Point' ist somit nicht nur ein Restaurant, sondern ein Statement für Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz in Schwechat





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