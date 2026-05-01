Grazer Taxifahrer wegen sexueller Übergriffe verurteilt

Ein 42-jähriger Taxifahrer wurde in Graz zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er zwei junge Frauen sexuell missbraucht hatte. Er nutzte seine Position aus und versuchte, die Schuld auf die Opfer abzuwälzen, gestand aber schließlich die Taten.

Der Fall, der den Graz er Gerichtssaal in eine Atmosphäre der Anspannung und des Entsetzens tauchte, hat mit einem eindeutigen Urteil seinen Abschluss gefunden. Ein 42-jähriger Taxi lenker wurde wegen des massiven Ausnutzens seiner Vertrauensposition in zwei Fällen sexueller Übergriff e verurteilt.

Die Vorwürfe, die im Raum standen, waren schwerwiegend und betrafen zwei junge Frauen, die beide in vermeintlich sicheren Taxifahrten Opfer geworden waren. Der Ausgangspunkt der Ermittlungen lag in den Feierlichkeiten zum Meistertitel des Fußballvereins Sturm Graz im vergangenen Jahr. Eine 16-jährige junge Frau, die nach dem Fest nach Hause gelangen wollte, entschied sich zunächst für den Fußweg. Kurz darauf hielt jedoch ein Taxi neben ihr an, und der Fahrer bot ihr eine vermeintlich kostenlose Fahrt an.

Das Mädchen nahm das Angebot an, in der Annahme, es handele sich um eine freundliche Geste. Doch diese Fahrt sollte für sie zu einem traumatischen Erlebnis werden, da es während der Fahrt zu einem sexuellen Übergriff kam, von dem sie sich glücklicherweise befreien konnte. Monate später wiederholte sich das erschreckende Muster. Der gleiche Taxifahrer nahm eine weitere junge Frau in sein Fahrzeug auf, und auch diese Fahrt endete mit einem sexuellen Übergriff.

Die Ermittlungsbehörden stießen im Laufe ihrer Arbeit auf belastende DNA-Spuren und übereinstimmende Aussagen, die die beiden Fälle eindeutig miteinander in Verbindung brachten. Die Staatsanwaltschaft ging sogar davon aus, dass es einen dritten Übergriff gegeben hatte, dieser konnte jedoch aufgrund der Verjährungsfrist nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Ein zentraler Punkt der Verhandlung war ein Schreiben, das der Angeklagte verfasst hatte, in dem er versuchte, sein Verhalten zu rechtfertigen.

Die Richterin zitierte aus dem Schreiben, dass der Angeklagte im Wesentlichen die Schuld bei den Opfern suchte und argumentierte, ihre Attraktivität habe die Situation begünstigt. Er betonte zudem, dass er keine Gewalt angewendet habe. Diese anfängliche Ablehnung von Verantwortung änderte sich jedoch im Laufe des Prozesses. Erst unter dem Druck der Beweislage und der Aussagen der Opfer gestand der 42-Jährige schließlich die Taten.

Zuvor hatte er die Vorwürfe vehement bestritten und im zweiten Fall sogar behauptet, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Die Reue des Angeklagten kam spät, aber sie war dennoch spürbar. Er entschuldigte sich bei beiden Opfern und drückte seine tiefe Scham über sein Verhalten aus. Er versicherte, dass er nie wieder als Taxifahrer arbeiten werde.

Diese Aussage wurde von der 'Kleinen Zeitung' zitiert. Das Gericht zeigte sich angesichts der Schwere der Taten und der begrenzten Einsicht des Angeklagten unnachgiebig. Das Urteil lautete 30 Monate Haft, davon 10 Monate unbedingt. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde der Verurteilte zu einer Therapie, zur Teilnahme an einem Bewährungshilfeprogramm und zur Zahlung von Entschädigungen an die Opfer verpflichtet.

Der Angeklagte akzeptierte das Urteil ohne Einspruch. Dieser Fall ist ein mahnendes Beispiel für das Ausnutzen von Vertrauenspositionen und die verheerenden Folgen sexueller Gewalt. Er unterstreicht die Notwendigkeit, Opfer zu schützen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Verurteilung des Taxifahrers sendet ein klares Signal, dass solche Verbrechen nicht toleriert werden und dass die Justiz entschlossen ist, gegen sie vorzugehen.

Die Therapie und Bewährungshilfe sollen dazu beitragen, dass der Verurteilte seine Tat reflektiert und zukünftig keine ähnlichen Verbrechen begeht. Die Entschädigungszahlungen an die Opfer sollen ihnen helfen, die traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und ein neues Leben aufzubauen





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