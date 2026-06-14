Grazer Internist unter schwerem Missbrauchsverdacht: Heimliche Filmaufnahmen und sexuelleÜbergriffe auf Patientinnen

Ein Internist aus Graz soll Patientinnen, teilweise sediert, auf einem Gynäkologenstuhl sexuell missbraucht und heimlich gefilmt haben. Die Ermittler fanden zahlreiche verstörende Aufnahmen auf seinem Handy. Die Taten sollen bis 2012 zurückreichen, viele Opfer sind noch unbekannt. Der Arzt behauptet medizinische Notwendigkeit und Einverständnis.

Schwere Vorwürfe gegen einen Grazer Internisten: Der Mediziner soll in seiner Privatordination Patientinnen , darunter teilweise sedierte Frauen, auf einem Gynäkologenstuhl sexuell missbraucht und heimlich gefilmt haben.

Bei einer Durchsuchung wurden auf seinem Handy zahlreiche verstörende Fotos und Videos sichergestellt. Der über 60-jährige Arzt nutzte demnach das Vertrauen seiner meist jungen und schlanken Patientinnen aus, indem er sie unter dem Vorwand notwendiger Untersuchungen dazu brachte, sich auszuziehen. Die angeblichen Untersuchungen fanden nicht, wie für einen Internisten üblich, auf einer Liege, sondern auf einem Gynäkologenstuhl statt. Die Ordination wurde außerhalb der offiziellen Sprechstundenzeiten betreten, und die Frauen benutzten einen Hintereingang.

Während der Untersuchungen waren keine Sprechstundenhilfen anwesend. Eine Patientin wurde durch die Entdeckung eines Handys aufmerksam, dessen Linse gezielt auf den Intimbereich gerichtet war. Die Ermittler des Landeskriminalamtes fanden daraufhin extensive Video- und Fotoaufnahmen von nackten Frauen, oft mit Fokus auf den Intimbereich. Viele Aufnahmen konnten bislang noch nicht zugeordnet werden; die ältesten stammen aus dem Jahr 2012.

Bisher konnten acht Patientinnen befragt werden. Ihnen wurde vorgegaukelt, es handle sich um notwendige Untersuchungen im Intimbereich, die nach Expertengutachten jedoch nicht den medizinischen Standards entsprachen. Teilweise führte der Arzt die Eingriffe ohne Handschuhe durch. Die heimlichen Filmaufnahmen versetzten die Betroffenen in großen Schock.

Der Beschuldigte, dem inzwischen die Berufsausübung untersagt ist und für den die Unschuldsvermutung gilt, behauptet, alle Handlungen seien medizinisch indiziert gewesen und die Videoaufnahmen hätten stets mit dem mündlichen Einverständnis der Patientinnen stattgefunden. Die Ermittlungen dauern an





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