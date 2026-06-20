Grazer Giants demütigen Vienna Knights mit 58:15-Kantersieg

Die Grazer Giants haben in einem packenden Football-Spiel die Vienna Knights mit 58:15 besiegt und damit Platz drei in der AFL übernommen. Quarterback Bastian Steinmair glänzte mit mehreren Touchdown-Pässen.

Die Grazer Giants haben am Samstag ein Statement in der Austrian Football League ( AFL ) gesetzt. Vor heimischem Publikum am Actionberg deklassierten sie die bis dahin starken Vienna Knights mit 58:15 und zeigten eine beeindruckende Machtdemonstration.

Es war der höchste Sieg der Saison für die Steirer, die damit den dritten Tabellenplatz von den Wienern übernahmen. Die Partie war aufgrund eines schweren Gewitters um eine Stunde verschoben worden, doch das tat der Spielfreude keinen Abbruch. Schon im ersten Viertel legten die Giants los. Quarterback Bastian Steinmair, von den Fans liebevoll Basti Fantasti genannt, fand Max Haidvogl mit einem präzisen Pass zum Touchdown.

Die Knights gliechen zwar aus, doch die Antwort der Grazer ließ nicht lange auf sich warten: Steinmair bediente Edwin Morales, der mit einem explosiven Lauf in die Endzone sprintete. Das zweite Viertel war ein hin und her, die Gäste gingen kurzzeitig in Führung, doch die Giants behielten die Nerven. Zwei weitere Touchdowns vor der Halbzeit brachten eine 23:15-Führung. Nach der Pause war die Partie einseitig.

Die Defense der Giants ließ kaum etwas zu, während die Offense weiter punktete. Insgesamt erzielten die Hausherren 58 Punkte, die Knights kamen nur auf 15. Trainer Stefan Pokorny zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: Die Mannschaft habe endlich ihr volles Potenzial abgerufen. Sportchef Christoph Kipperer lobte vor allem Quarterback Steinmair: Basti hat super gespielt, das Spiel extrem gut geleitet.

Wir haben gewusst, dass wir besser sind. Der Sieg war die Revanche für die knappe 18:20-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen. Nun steht für die Giants das letzte Saisonspiel gegen Schlusslicht Tirol an, bei dem sie ihre starke Form bestätigen wollen. Die Vienna Knights hingegen müssen die höchste Saisonniederlage verdauen und sind auf Rang vier abgerutscht.

Die Atmosphäre auf der vollen Tribüne am Actionberg war trotz des Wetters großartig, und die Fans feierten ihre Mannschaft ausgelassen. Mit diesem Sieg haben die Grazer Giants ein klares Zeichen gesendet: Sie mischen in der Spitzengruppe der AFL mit und haben das Potenzial, im Play-off für Überraschungen zu sorgen. Die Offensive um Steinmair und Morales harmoniert immer besser, und die Defense steht sicher. Die kommende Woche wird zeigen, ob die Mannschaft die Euphorie mitnehmen kann.

Eines ist sicher: Die Giants sind zurück im Rennen um die vorderen Plätze und werden von den Konkurrenten nicht unterschätzt





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

American Football AFL Grazer Giants Vienna Knights Kantersieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

13 Millionen Euro Schulden: Immobilienfirma pleiteErst kürzlich rechnete die Insolvenzstatistik steiermarkweit 388 Firmenpleiten im ersten Halbjahr 2026 vor, jetzt trifft es das nächste Grazer ...

Read more »

Monate des Wartens: Grazer Patienten im UngewissenSie haben keine Zusatzversicherung, sind aufs Kassensystem angewiesen – und müssen mitunter Monate auf wichtige Untersuchungen bei Fachärzten und in ...

Read more »

Grazer Architektenlegende holt mit 93 DoktortitelEugen Gross promoviert am 26. Juni. Er ist 93 Jahre alt. Mit der Terrassenhaussiedlung in Graz hat sich der renommierte Architekt ein Denkmal ...

Read more »

Steinbäcker in Graz: Über Wunden und WunderEx-STS-Troubadour Gert Steinbäcker feierte am Freitagabend auf den Grazer Kasematten die „beste Zeit” bei einem ausverkauften Konzert.

Read more »