Graz Peace Dialogues: Warum die Straßen leer bleiben

Experten wie Simon Weiß und Veronica Lion analysieren bei den Graz Peace Dialogues die Ursachen für das fehlende pazifistische Engagement in Zeiten globaler Krisen.

Die internationalen " Graz Peace Dialogues" starten am Montag in Graz mit dem expliziten Ziel, die Zukunft des Friedens in einer sich rasant wandelnden globalen Ordnung zu erörtern. Die aktuelle politische Realität wirkt dabei kontrastreich düster, da trotz einer massiven Zunahme von Militarisierung und staatlicher Aufrüstung keine breiten pazifistischen Proteste auf den Straßen zu verzeichnen sind. Friedensforschende und Sicherheitsanalysten betonen in Gesprächen mit Medien wie ORF.at, dass dieses Phänomen auf tiefgreifende strukturelle und psychologische Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung von Krieg und Diplomatie zurückzuführen ist.

Fehlende Botschaften im Ukraine-Krieg

Simon Weiß, Experte für Sicherheitspolitik bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Wien, erklärt, dass pazifistisches Engagement beim aktuellen Ukraine-Krieg sowie im Nahost-Konflikt häufig schnell und undifferenziert als Unterstützung für die Hamas oder den Kreml interpretiert wird. Diese wahrgenommene moralische Äquivalenz führt dazu, dass sich viele Bürger von der friedenspolitischen Debatte distanzieren, da Pazifismus sich derzeit schlecht mit dem vorherrschenden Zeitgeist vereinbaren lässt, wie auch die Fachzeitschrift Le Monde diplomatique anmerkt.

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Weiß beobachtet seit Jahren, dass wir in einer Welt leben, in der militärische Stärke die primäre Definierun von Positionen im internationalen System darstellt. Fast alle Akteure haben sich in diese Logik eingeloggt, und niemand scheint derzeit gewillt zu sein, diesen Kurs grundlegend umzukehren. Die geopolitischen Konflikte bewegen Unmengen an Geld, sodass die Ausgaben für Verteidigung laut dem aktuellen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) massiv überall auf der Welt ansteigen. Das Thema Frieden rückt in diesem finanziellen und politischen Schatten zwangsläufig in den Hintergrund.

Fragmentierung der Friedensbewegung

Früher, insbesondere in den späten 70er und frühen 80er Jahren, existierte tatsächlich eine breite Allianz für den Frieden, die vor allem von der Nachkriegsgeneration getragen wurde. Damals prägte eine andere Art von persönlicher Betroffenheit die öffentliche Meinung, was heute im Kontext des Ukraine-Krieges fehlt, da keine eigenen Söhne und Töchter direkt in das Gefecht geschickt werden. Der historische Höhepunkt internationaler Friedensbewegungen wurde wohl 2003 kurz vor dem Irak-Krieg erreicht, als weltweit 15 Millionen Menschen gegen den Krieg protestierten.

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Heute sind solche mobilisierenden Zahlen weit entfernt, und die Bewegung ist trotz existierender Organisationen völlig fragmentiert. Neben kirchlichen Gruppen engagieren sich Gewerkschaften, parteinahe Institutionen und Graswurzelbewegungen, die jedoch meist lokal organisiert und aktiv sind. Sehr linke Gruppen richten sich gegen die Militarisierung und Rüstungskonzerne, während rechte Lager wie die AfD und die FPÖ ausschließlich nationale Interessen verfolgen und den Konflikt als fremd abstempeln, um eigene Energiekosten oder politische Stabilität nicht zu gefährden.

Komplexe Realitäten ohne einfache Slogans

Erfolgreiche soziale Bewegungen arbeiten traditionell mit einfachen Botschaften, die sich leicht kommunizieren lassen, was in der heutigen komplexen Lage unmöglich ist. Es gibt kein einfaches "Raus aus der Ukraine", da die Frage nach dem "Wohin" und dem "Wie" offene und kontroverse Antworten erfordert. Weiß prognostiziert, dass auch ein Aufruf zu einem "Russland raus aus der Ukraine" nicht die breite Masse auf die Straße bringen wird, weshalb er mit seiner "Peace Matrix" die Komplexität des Prozesses hin zu einem nachhaltigen Frieden in der Ukraine aufzeigen möchte.

Je länger der Krieg andauert, desto mehr Menschen sterben, doch ein Frieden zum jetzigen Zeitpunkt würde für die Ukraine wahrscheinlich Gebietsabtretungen an den Aggressor Russland bedeuten. Gleichzeitig möchte Weiß das Bewusstsein schärfen, dass militärisch bereits gut aufgestellt ist. Er verweist auf Angaben der NATO, wonach die militärischen Fähigkeiten Moskaus "bei Weitem" übertroffen werden, was die Frage aufwirft, wozu noch so viel Geld ausgegeben wird, das dann im Gesundheits-, Sozialbereich, beim Klimaschutz und in der Bildung fehlt.

Polarisation im Nahost-Konflikt

Besonders komplex und polarisiert stellt sich vor allem der Nahost-Konflikt dar, wie die Wissenschaftlerin Veronica Lion feststellt. Lion pendelt derzeit zwischen der New York University (NYU) und der Uni Graz (KFU), wobei ihr Spezialgebiet die Israel Studies ist. Sie beschreibt das Themenfeld als einen Bereich, in dem selbst sehr gebildete und erfahrene Menschen plötzlich Graubereiche nicht mehr aushalten und emotional überfordert sind.

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Bis vor Kurzem lebte Lion selbst in Israel und konnte daher firsthand erfahren, was Krieg in der Realität tatsächlich bedeutet. Trotz dieser Polarisierung berichtete sie von einer Friedensbewegung, die sie in Israel kennenlernte und der es gelungen sei, diese Spaltungen zumindest teilweise zu überwinden. Die Initiative Women Wage Peace dient hier als Beispiel dafür, wie es möglich ist, gesellschaftliche Brüche zu überwinden und einen Dialog jenseits der ideologischen Blöcke zu führen, auch wenn dies im aktuellen globalen Klima eine enorme Herausforderung darstellt.