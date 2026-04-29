Graz: Geflüchteter Häftling betrog Männer als Fake-Prostituierte

Ein 21-jähriger Mann, der nach einem Haftausgang auf der Flucht war, hat in Graz über zwei Jahre lang Männer als gefälschte Sexarbeiterin auf einem Erotikportal betrogen. Er kassierte Anzahlungen, erbrachte aber keine Leistungen. Vor Gericht gab es Urteile und eine Festnahme.

Ein 21-jähriger Mann, der sich nach einem Haftausgang auf der Flucht befand, hat in Graz eine ausgeklügelte und zynische Betrug smasche betrieben. Über einen Zeitraum von zwei Jahren gab er sich auf einem Erotikportal als weibliche Sexarbeiterin aus, um ahnungslose Männer zu täuschen und sich deren Geld anzueignen.

Die Masche basierte auf der Annahme von Anzahlungen für erotische Dienstleistungen, die er jedoch nie erbrachte. Die Ermittlungen ergaben, dass er insgesamt 43 Männer mit dem Inserat 'Mache alles' anlockte und ihnen versprach, ihre Wünsche zu erfüllen. Die Opfer zahlten im Voraus, doch der vermeintliche Dienstleister tauchte daraufhin unter und hinterließ sie mit einem finanziellen Verlust.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro, wobei die tatsächliche Schadenssumme vermutlich deutlich höher liegt, da viele Opfer möglicherweise aus Scham oder Angst vor Repressalien keine Anzeige erstattet haben. Der Fall wurde vor dem Grazer Straflandesgericht verhandelt, wobei neben dem Haupttäter auch seine Freundin, sein Bruder und ein weiterer Komplize angeklagt waren. Die Freundin des Täters räumte ein, ihm Unterschlupf gewährt und wissentlich Geld von den Opfern auf ihrem Konto angenommen zu haben.

Zunächst schwieg sie bezüglich ihrer Rolle bei der Erstellung und Verwaltung des Inserats, gab jedoch später zu, dass sie sich bewusst war, dass das Geld aus betrügerischen Aktivitäten stammte. Ihre Aussage, dass sie es vorgezogen habe, das Geld anzunehmen, als dass ihr Freund erneut eine Straftat begehe, wirft Fragen nach ihrer moralischen Verantwortung und ihrem Grad der Mittäterschaft auf.

Der 21-Jährige selbst gestand die Urheberschaft des Betrugs und gab zu, die Kommunikation mit den Männern geführt und die Gelder unter den Beteiligten aufgeteilt zu haben. Er räumte ein, dass er die Betrugsmasche wahrscheinlich fortgesetzt hätte, wenn er nicht entdeckt worden wäre, und gab zu, seinen Anteil des Geldes für den Kauf von Kokain verwendet zu haben. Die Aussagen der Angeklagten zeichnen ein Bild von einer kriminellen Vereinigung, die auf Ausbeutung und Täuschung basiert.

Das Gericht verurteilte den Haupttäter zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten, wobei seine zahlreichen Vorstrafen bei der Strafzumessung berücksichtigt wurden. Die Freundin, der Bruder und der weitere Komplize erhielten bedingte Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwölf Monaten. Die Verurteilung unterstreicht die Schwere der Tat und die Notwendigkeit, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen. Die Festnahme des Täters erfolgte unmittelbar im Gerichtssaal, was die Dramatik des Verfahrens noch erhöhte.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des Internets und die Gefahren, die von gefälschten Profilen und betrügerischen Angeboten ausgehen. Er mahnt zur Vorsicht und zur kritischen Hinterfragung von Online-Angeboten, insbesondere im Bereich der Erotik und sexuellen Dienstleistungen. Die Polizei rät dazu, verdächtige Profile und Inserate zu melden und im Falle eines Betrugs umgehend Anzeige zu erstatten. Die Opfer dieses Betrugs haben nicht nur finanziellen Schaden erlitten, sondern auch ein tiefes Gefühl der Verletzung und des Vertrauensbruchs erfahren.

Die Verurteilung der Täter soll ihnen ein Stück Gerechtigkeit verschaffen und andere potenzielle Opfer vor ähnlichen Erfahrungen schützen





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