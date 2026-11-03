Graz: 16-Jähriger fährt unter Drogen auf Polizeiwagen auf

Ein 16-jähriger Autofahrer in Graz verweigerte die Kontrolle und kollidierte mit der Polizei. Drogenkonsum und fehlender Führerschein führen zur Anzeige.

Ein 16-Jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in Graz einen schweren Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung begangen und dabei zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Jugendlicher war seinerzeit auf einem mofa-ähnlichen Fahrzeug unterwegs, verließ dieses jedoch nicht, sondern stieg in ein Auto um. Er war der Zivilstreife zunächst wegen Rotlichtverstoßes und Handygebrauchs aufgefallen. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, kam es zu einer Kollision.

Unmittelbarer Ablauf des Vorfalls

Der Vorfall ereignete sich knapp vor 15.00 Uhr in der Triester Straße in Graz. Der 16-Jährige war dabei, über eine Kreuzung zu fahren, obwohl die Ampel auf Rot stand. Zusätzlich hantierte er während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon, was die Aufmerksamkeit der fahrenden Zivilstreife auf sich zog. Die Beamten reagierten sofort und signalisierten dem jungen Lenker durch Aktivieren des Blaulichts sowie einer im Heck des Dienstfahrzeugs angebrachten LED-Tafel mit dem Schriftzug "Polizei - bitte folgen", dass er anzuhalten habe.

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Kurz bevor der junge Lenker sein Fahrzeug hätte stoppen sollen, unternahm er eine unerwartete und gefährliche Manöver. Statt das Auto zu verlassen oder wie gefordert anzuhalten, kletterte der Jugendliche plötzlich vom Fahrersitz auf die Rückbank seines Pkw. Dieses abrupte Verhalten führte dazu, dass sein Fahrzeug unkontrolliert das Heck des Polizeiwagens der Zivilstreife rammte. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Dienstag den weiteren Verlauf des incidents und die daraus resultierenden Sachschäden.

Gesundheitszustand der Beamten

Bei der Kollision wurden zwei Beamte der Zivilstreife leicht verletzt. Sie wurden anschließend im Universitätsklinikum Graz (UKH) ambulant behandelt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen wurden die genauen Art und Schwere der Verletzungen nicht detailliert spezifiziert, jedoch wurde bestätigt, dass keine lebensbedrohlichen Zustände vorlagen. Die schnell medizinische Versorgung im UKH确保了 die Beamten nach der Behandlung den Dienst wieder aufnehmen konnten.

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Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung

Nach der Sicherstellung des Fahrzeuges durch andere Beamte wurden umfangreiche Kontrollen am 16-Jährigen durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann aus Graz keinen gültigen Führerschein besaß, was den Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung weiter verschärfte. Ein traditioneller Alkotest fiel negativ aus, was darauf hindeutete, dass Alkohol nicht die Ursache für sein Verhalten war. Aufgrund augenscheinlicher Symptome einer Beeinträchtigung wurde dennoch ein Drogenschnelltest angeordnet.

Dieser Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis an. Daraufhin erfolgte eine polizeiärztliche Untersuchung, in der eindeutig Fahruntauglichkeit wegen Drogeneinflusses diagnostiziert wurde. Die Kombination aus Fahren ohne Führerschein, Drogenkonsum im Straßenverkehr und der riskanten Fluchtversuch durch das Klettern auf die Rückbank bildet die Grundlage für die weitere juristische Aufarbeitung. Der Bursch wird nun wegen dieser Vergehen angezeigt.

Rechtliche Konsequenzen und Ausblick

Die Anzeige gegen den 16-Jährigen leitet nun den offiziellen Ermittlungsprozess ein. Die Landespolizeidirektion betont in der Mitteilung die Gefahr, die von solchen Aktionen ausgeht, insbesondere wenn Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnehmen. Die Feststellung der Fahruntauglichkeit unterstreicht die Notwendigkeit von Kontrollen und die Risikobewertung seitens der Beamten.

Dieser Vorfall dient als Beispiel für die täglichen Herausforderungen, mit denen die Zivilstreife konfrontiert ist. Die präzise Beobachtung durch die Beamten, der sofortige Einsatz von Signalhilfen wie Blaulicht und LED-Tafeln sowie die schnelle medizinische Versorgung nach dem Unfall sind Bestandteile des professionellen Vorgehens. Die weitere Entwicklung des Verfahrens wird von den zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichten begleitet, die die rechtlichen Implikationen der Drogenfahrt und der Fluchtversuche prüfen werden.