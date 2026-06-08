Grausiger Fund in Niederösterreich: Frauenleiche hinter Wand einbetoniert - Sohn dringend gesucht

In einer Gemeinde in Niederösterreich wurde die Leiche einer 100-jährigen Pensionistin hinter einer einbetonierten Wand entdeckt. Der Sohn wird als Hauptverdächtiger im Ausland vermutet. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen möglichen Sozialbetrugs.

Das Kriminalrätsel um eine hinter einer Wand versteckte Frauenleiche in Niederösterreich hält die Ermittler weiterhin in Atem und erschüttert die rund 3.200 Einwohner zählende Gemeinde Münchendorf im südlichen Niederösterreich .

Bürgermeisterin Doris Kirstofer bezeichnete den grausigen Fund als 'tragisch und unfassbar'. Bei der Toten handelt es sich um eine betagte Pensionistin aus Wien, die seit vielen Jahren in Münchendorf einen Zweitwohnsitz unterhielt. In wenigen Wochen hätte sie ihren 100. Geburtstag feiern können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird dringend der Sohn der Verstorbenen gesucht. Die Polizei richtet einen emotionalen Appell an ihn: 'Bitte komm zurück und klär alles auf.

' Der Mann wird im Ausland vermutet. Im Raum steht der Verdacht des Sozialleistungsbetrugs: Offenbar wurden nach dem Tod der Frau weiterhin Pension Zahlungen geleistet, die inzwischen gestoppt wurden. Angeblich seien die Zahlungen aber gepflegt erfolgt, weshalb lange Zeit niemand Verdacht schöpfte. Ein Nachbar schilderte gegenüber Medien: 'Ich habe sie vor sechs Jahren zum letzten Mal gesehen.

Ihr Sohn kam immer ein- bis zweimal im Monat vorbei und hat den Rasen gemäht.

' Besonders brisant ist dabei, dass der Sohn erzählte, 'dass sie im Pflegeheim in Wien lebt. ' Der Fall kam am 28. Mai durch einen Polizeieinsatz ins Rollen. Die Feuerwehr sollte ursprünglich lediglich eine Haustür öffnen, stieß dabei jedoch auf die außergewöhnliche und schockierende Situation.

Im Keller des Hauses entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche der Frau, die hinter einer Wand einbetoniert war. Aufgrund der Umstände wurden umgehend Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Tote bereits stark verwest war. Daraufhin wurde das gesamte Haus gründlich durchsucht und auf mögliche Spuren überprüft.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die Frau bereits seit mehreren Jahren tot sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Todeszeitpunkt möglicherweise weit zurückliegt. Da die Pensionistin ihren Hauptwohnsitz in Wien hatte und in Münchendorf nur mit einem Nebenwohnsitz gemeldet war, wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Wien geführt. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet, deren Durchführung sich wegen des fortgeschrittenen Verwesungszustands der Leiche jedoch als schwierig erweist.

Bisher ist unklar, ob die Frau eines natürlichen Todes starb oder Opfer eines Verbrechens wurde. Die Ermittlungen laufen daher in alle Richtungen. Die besondere Grausamkeit der Tat und die lange Unentdecktheit sorgen bundesweit für Aufmerksamkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zum Aufenthalt des Sohnes oder zu möglichen Konflikten in der Familie geben können, sich zu melden.

Auch die genauen Umstände, wie die Leiche überhaupt hinter der Wand verborgen werden konnte, sind noch nicht restlos aufgeklärt. Die Spurensicherung am Tatort dauert an und wird von forensischen Experten unterstützt. Die Gemeinde Münchendorf steht unter Schock, viele Bewohner kannten die ältere Dame oberflächlich oder wussten von ihrem Zweitwohnsitz. Die Tatsache, dass über Jahre hinweg ein Verbrechen unentdeckt bleiben konnte, wirft viele Fragen auf und verstärkt den Wunsch nach schnellen und umfassenden Antworten der Justiz





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