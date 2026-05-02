Grausamer Doppelmord vor 25 Jahren: Das Rätsel der zerstörten Augen

Ein furchtbarer Fall aus Oberösterreich wird nach 25 Jahren wieder aufgerollt. Die grausame Entdeckung zweier Leichen mit sternförmig zerstörten Augenpaaren und die Aufklärung durch einen glücklichen Zufall.

Vor 25 Jahren erschütterte ein grausamer Doppelmord Oberösterreich . Der Fall begann mit der Vermisstenmeldung eines 51-jährigen Landwirts, der am 1. April Obstbäume an der Autobahn veredeln wollte.

Als er nicht nach Hause zurückkehrte, startete die Gendarmerie eine Suche, die zu einem alten Bauernhof und einem Brunnenschacht führte. Dort wurde die Leiche des Landwirts am Grund des Schachts entdeckt, seine Augenpaare auf furchtbare Weise sternförmig zerstochen. Die Ermittlungen wurden intensiviert und führten zur Entdeckung eines zweiten Leichnams in der Nähe, ebenfalls mit den gleichen grausamen Augenverletzungen. Die Frage, warum jemand solche Verletzungen zufügt, stand im Raum: Handelte es sich um Hass oder um etwas völlig anderes?

Ein Zufall spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung. Zwei Polizisten bemerkten einen Radfahrer mit einer verbundenen Hand und hielten ihn auf, da beide Opfer Stichverletzungen aufwiesen. Der Mann, ein 41-jähriger rumänischer Asylwerber namens George G., versuchte sich zunächst herauszureden, konnte aber innerhalb von 24 Stunden mit beiden Morden in Verbindung gebracht werden. Die Hintergründe der Tat entpuppten sich als komplex.

G. und ein Landsmann hatten zuvor Diebstähle begangen und die Beute in dem Bauernhaus versteckt. Ein Streit um eine Schuld von 5000 Schilling eskalierte, woraufhin G. seinen Komplizen erstach und die Leiche am Autobahndamm vergrub. Der Landwirt, der zufällig auf das Loch im Wildzaun stieß und das Grundstück betrat, wurde Zeuge der Spurenbeseitigung und fürchtete, erkannt worden zu sein. In einem Anfall von Panik erstach G. den Landwirt und warf ihn in den Brunnen.

Das Rätsel um die zerstörten Augen konnte schließlich durch die Vergangenheit von G. als mutmaßliches Mitglied der rumänischen Geheimpolizei 'Securitate' gelöst werden. Die Securitate hatte im Kampf gegen die Kriminalität Propagandaaktionen inszeniert, darunter die Behauptung, ein neues Brillengerät könne das letzte Bild in der Pupille eines Menschen vor dessen Tod aufzeichnen. G. gab an, die Augen der Opfer derart verstümmelt zu haben, um die Ermittlungen zu erschweren und von sich abzulenken





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