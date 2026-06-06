Graureiher kehren trotz Gewerbegebiets-Ausbau in Arzl zurück

Zwei Graureiherpaare haben im Gewerbegebiet Arzl erfolgreich gebrütet. Die Gemeinde sieht in der Koexistenz von Natur und Wirtschaft ein positives Modell.

Die Gemeinde Arzl im Pitztal hat in den vergangenen Monaten die dritte Ausbauphase ihres Gewerbegebiet es vorangetrieben, trotz wiederholter Hindernisse durch nistende Graureiher . Dieses Jahr kehrten zwei Brutpaare zurück und zogen fünf Jungvögel groß, wie Aufnahmen einer Spezialdrohne der HTB belegen.

Die Vögel nisteten auf Baumspitzen zwischen Gewerbegebiet und Pitztaler Brücke, ohne sich von der Bauaktivität stören zu lassen. Bürgermeister Josef Knabl zeigte sich erleichtert, da die Rückkehr der Tiere zunächst unsicher war, weil sie dieses Jahr einen Monat später kamen als üblich. Die Bezirkshauptmannschaft hatte ursprünglich einen 200-Meter-Radius um die Nester gefordert, schließlich einigten sich die Beteiligten unter Auflagen wie einem Monitoring.

Die HTB, die in Arzl ihren Hauptsitz hat, erhält den Großteil der 22.000 Quadratmeter neuen Gewerbeflächen und ist in das Vogelmonitoring eingebunden. Knabl betont, dass er die Graureiher nicht als Hindernis, sondern als Bereicherung sehe und beobachte sie gerne. In früheren Jahren hatte der Schutzstatus der Vögel für Spannungen gesorgt, weil im Nachbarbezirk Landeck Abschüsse erlaubt waren, während in Arzl die Brut den Ausbau blockierte.

Die Gemeinde versuchte damals, die Tiere durch künstliche Nisthilfen umzusiedeln, doch diese wurden nur als Materialquelle genutzt. Letztlich genehmigte die Behörde das Projekt unter der Bedingung, die Situation der Vögel weiter zu beobachten. Der Bürgermeister freut sich über die scheinbar problemlose Koexistenz von Wirtschaft und Natur





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