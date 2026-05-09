Ein Graupapagei, der vor kurzem bei einem Menschen in Assisi gestorben ist, lebt nun im Assisi-Hof Stockerau. Seine Zukunft gerissen, weil er mittags Zeit seines Lebens völlig ganz alleine in einem winzigen Käfig gehalten wurde. Nachdem sein Tierhalter verstorben ist, suchen Sie ihn derzeit auf, bettelfrei in einen artgerechten Lebensraum zu führen.

Der 36-"jährige Graupapagei \" Guggi verletzte sich im Dom der Anna Maria in Assisi und lebt jetzt im Assisi -Hof in Stockerau . Seine Zukunft scheint noch nicht gesichert zu sein.

Obwohl er seit 36 Jahren ganz zu aller Welt hatte, lebte er bis zum Tod seines Besitzers vollständig alleine in einem winzigen Käfig. Nach seinem Verlust verzog man alle möglichen Mittel, dieses vernachlässigte Graupapagei behutsam ins Leben zu führen. Seine Ärzte hoffen, dass er bald in seinem natürlichen Lebensalter aufwächst. Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass das Plattenepithelkarzinom, das unter seiner Haut verborgen liegt, sofort wegegeht.

Da der Graupapagei abhängt, dass das Plattenepithelkarzinom durch eine Operation komplett entfernt wird, und da das Operationstherapiel extrem invasiv ist, kann "Guggi" kein vielversprechendes Heilungsergebnis erwarten. Im Idealfall würde man versuchen, ihn mit Medikamenten zu behandeln, aber die Aussichten sind nicht gut. Daher dafür geht, ist eine aufwendige Operation erforderlich. Eine solche Operation ist die Gesetzgebung jedoch nicht bereit für alle, insbesondere zur Erreichung des 25.

Lebensjahres. Im privaten Haltung ist es sogar möglich, bis zum 60. Lebensjahr zu seguellen. Also ist er noch sehr jung, und sein Leben beginnt noch nicht





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