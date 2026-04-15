Grasser-Konkurs: Staat fordert mehr als 20 Millionen Euro, bietet nur 3 Prozent

Im Privatkonkursverfahren von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser verlangt der Staat Österreich die Rückzahlung von über 20 Millionen Euro Schulden. Grasser bietet jedoch nur eine Quote von 3 Prozent an, was die Republik entschieden ablehnt. Die Finanzprokuratur betont, dass sämtliche berechtigten Forderungen vollständig beglichen werden müssen, inklusive Schadenersatzforderungen aus dem BUWOG-Urteil. Laufende Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche ausländische Vermögenswerte Grassers.

Karl-Heinz Grasser schuldet Österreich im Rahmen seines Privatkonkurs verfahrens deutlich mehr als 20 Millionen Euro. Der ehemalige Finanzminister bietet den Gläubigern, allen voran der Republik, lediglich eine Quote von 3 Prozent zur Begleichung seiner Verbindlichkeiten an. Diese geringe Summe, die von seinem Umfeld mit 700.000 Euro ergänzt werden soll, reicht der Republik bei weitem nicht aus.

Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, machte in der ZIB2 unmissverständlich klar, dass die Republik dieses Angebot nicht annehmen wird. Er betonte, dass Österreich ein Recht auf die vollständige Rückzahlung der ihm zustehenden Beträge habe und keinerlei Spielraum für Kompromisse bestehe. Die insgesamt von acht Gläubigern angemeldeten Ansprüche belaufen sich auf über 35,6 Millionen Euro. Davon hat der Insolvenzverwalter rund 23,1 Millionen Euro als berechtigt anerkannt. Der Löwenanteil dieser berechtigten Forderungen entfällt auf den Staat, der Grasser nicht nur Steuern und Abgaben in Höhe von knapp 10 Millionen Euro nachfordert, sondern auch Schadenersatz in Höhe von 13 Millionen Euro aus dem BUWOG-Urteil zugesprochen bekommen hat. Peschorn stellte klar, dass diese Abgaben und Schadenersatzforderungen, wie bei jedem anderen Bürger auch, zwangsweise eingetrieben würden, sollte Grasser seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen. Die Art und Weise, wie Grasser versucht, die Rückzahlung des Schadenersatzes durch ein niedriges Angebot zu umgehen, stößt auf entschiedene Ablehnung seitens der Finanzprokuratur. Die Strafbarkeit der zugrunde liegenden Tat macht eine jahrelange Tilgung der Schuld erforderlich, was Grasser durch sein aktuelles Angebot zu vermeiden sucht. Die Angelegenheit ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da der Masseverwalter seine Arbeit noch nicht vollständig beendet hat. Aktuell liegt der Fokus auf einem eingefrorenen Bankkonto Grassers in Liechtenstein, dessen Einlagenhöhe unbekannt ist. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf weitere Stiftungen in der Karibik, deren Existenz und Vermögenswerte derzeit ermittelt werden. Peschorn deutete an, dass die vollständige Vermögenslage Grassers noch nicht offengelegt sei und die Ermittlungen mit größter Sorgfalt fortgesetzt würden, um die Rechte der Republik durchzusetzen. Neben den direkten Forderungen an Grasser sieht sich die Republik auch mit einem potenziellen Anspruch in Höhe von 2 Milliarden Euro durch die CA Immo konfrontiert. Dieses Unternehmen behauptet, dass Grasser als Finanzminister in einem Bieterverfahren das Unternehmen geschädigt habe. Grasser selbst hat in einer handschriftlichen Erklärung angegeben, weitgehend mittellos zu sein. Sein aufgeführtes, pfändbare Vermögen, darunter Uhren, Fahrräder, Tennisschläger, ein Fotoapparat sowie diverse elektronische Geräte wie ein Smartphone, Tablet und ein PC, wurde bereits versteigert. Der Masseverwalter Herbert Matzunski bestätigte, dass im Inland keine weiteren pfändbaren Vermögenswerte mehr vorhanden seien. Die Bemühungen zur Sicherung ausländischen Vermögens, insbesondere des fraglichen liechtensteinischen Bankkontos, werden intensiviert. Die Staatsanwaltschaft Vaduz ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Verdachts auf Geldwäsche. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) hat in einer Aussendung Bedenken hinsichtlich der Vollständigkeit des von Grasser im Mai 2025 vorgelegten Vermögensverzeichnisses geäußert, welches bisher nur mit dem Insolvenzantrag eingereicht und noch nicht gerichtlich bestätigt wurde. Dies lässt vermuten, dass im Rahmen der weiteren Tätigkeit des Insolvenzverwalters noch weitere Vermögenswerte aufgedeckt werden könnten





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