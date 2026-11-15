Grand Theft Auto VI Start: Milliarden-Rekorde und Arbeitsausfall am 19. November

Rockstar Games veröffentlicht GTA VI am 19. November. 40 Millionen verkaufte Einheiten und drei Milliarden Dollar Umsatz werden erwartet, während Mitarbeiter sich freinehmen.

Das Videospiel Grand Theft Auto VI wird am Donnerstag, dem 19. November, vom Entwickler Rockstar Games veröffentlicht. Millionen von Spielern weltweit nehmen sich für den Start extra Freizeit, da die Vorfreude enorm ist. Eine Umfrage von BambooHR zeigt, dass rund ein Fünftel der US-Beschäftigten den Tag freinehmen wird.

Massiver Ausfall und digitale Vorbestellungen

Die Firma Logitech gewährt ihrer Belegschaft sogar einen kostenlosen Urlaubstag für den Start von Grand Theft Auto VI. Es wird mit vielen Krankenständen an diesem Tag gerechnet, da der Hype weit über die Gamingszene hinausreicht. Der digitale Vorverkauf startete im Juni und verzeichnete bis zum 11. November mehr als zehn Millionen Vorbestellungen laut Sensor Tower.

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Vergleich mit Cyberpunk 2077 und Netflix

Mit diesen Zahlen schlägt Grand Theft Auto VI den Rekord von Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2020 mit rund acht Millionen Vorverkäufen. Ende August erschien ein Trailer mit sechs Stunden Gameplay auf Netflix und führte zu über 100.000 Neuanmeldungen laut Ampere Analysis. Die Serie ist seit 13 Jahren nicht mehr erschienen und hat popkulturell massive Wellen geschlagen.

Wirtschaftliche Erwartungen an die Verkäufe

Analysten von Bloomberg prognostizieren für Grand Theft Auto VI einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro innerhalb der ersten vier Monate. Es sollen weltweit rund 40 Millionen Exemplare abgesetzt werden, was den bisherigen Erfolg von GTA V übertrifft. Das Original verkaufte sich seit 2013 über 200 Millionen Mal.

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Soziale Bedeutung und historische Einordnung

Experte Benjamin Strobl spricht von einer kollektiven Aufmerksamkeit und Legendenbildung rund um das Spiel. Die lange Wartezeit von 13 Jahren hat mehrere Spielergenerationen geprägt, die nun erwachsen sind. Die gesellschaftlichen Debatten über Diversität und Satire haben sich in dieser Zeit stark verändert.

Ende der Wartezeit und gesellschaftlicher Effekt

Die Vorfreude ist so groß, dass wichtige Ereignisse wie Pandemien oft mit dem Startdatum verglichen wurden. Am 19. November können Spieler weltweit gleichzeitig in das Spiel einsteigen. Dies schafft ein soziales Ereignis, das selbst filmische Premieren in den Schatten stellt.