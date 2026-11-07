Grand Theft Astro: Rote Riesen stehlen Masse und Magnetfelder

Studie des Ista zeigt, dass Rote Riesen Magnetfelder durch Massendiebstahl in Doppelsternsystemen entwickeln, was die Asteroseismologie verändert.

Die Astronomie steht vor einer neuen Sichtweise auf die Entwicklung massereicher Sterne. Eine aktuelle Studie des Klosterneuburger Institute of Science and Technology Austria ( Ista) legt nahe, dass bestimmte Rote Riesen ihre extremen Magnetfelder durch Materiediebstahl in Doppelsternsystemen erlangten. Die Forschenden bezeichnen dieses Phänomen als Grand Theft Astro, was an das Computerspiel Grand Theft Auto erinnert. Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Kollegen der Universidad de La Laguna auf Teneriffa und der Université Paris Cité im Fachjournal veröffentlicht.

Mechanismus der Magnetfeldevolution

Während viele Sterne Magnetfelder aufweisen, ist ihre genaue Ursache oft unklar. Assistenzprofessorin Lisa Bugnet leitet die Forschungsgruppe Asterics - Stellardynamik und Asteroseismologie am Ista in Klosterneuburg. Ihr Team untersucht die magnetische Entwicklung von Sternen und deren dynamische Prozesse. Stärke, Lokalisierung und Form dieser Felder sind anhand vorhandener Daten kaum bestimmbar. Um genaue Modelle zur Evolution dieser Himmelskörper zu entwickeln, ist die korrekte Interpretation der Entstehung und des Einflusses von Magnetfeldern elementar.

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Ein direkter Blick ins Innere eines Sternes ist unmöglich. Dennoch ermöglichen minimale periodische Veränderungen der Helligkeit Rückschlüsse auf das Innenleben. Diese Oszillationen weisen individuelle Schwingungsmuster auf, die vom inneren Aufbau des Sternes abhängen. Die Methode ist vergleichbar mit der Erdbebenforschung, die seismische Wellen zur Analyse des Erdinneren nutzt. Im astrophysischen Kontext spricht man daher von Asteroseismologie. Doktorand Nicolas Muntean analysierte in seiner Forschungsgruppe diese Daten, um die magnetische Entwicklung nachzuvollziehen.

Entschlüsselung durch Asteroseismologie

Muntean konzentrierte sich bei seiner Arbeit insbesondere auf Rote Riesen und sogenannte gemischte Dipolmoden. Dabei handelt es sich um kernnahe Schwingungen, die Auskunft über nicht direkt beobachtbare Informationen aus dem Inneren des Sternes geben. Bei einigen Roten Riesen sind diese Schwingungsformen kaum nachweisbar. Muntean beschreibt dies so, als wären die spezifischen Schwingungen aus dem Spektrum herausgeschnitten worden. Diese Lücke im Spektrum ist ein entscheidender Hinweis auf interne Prozesse.

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Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Magnetfelder im Inneren des Sternes für die Unterdrückung dieser Dipolmoden verantwortlich sind. Damit dieser Effekt in einem Modell eines herkömmlichen Einzelsternes auslöst, müssten die Magnetfelder bei Roten Riesen mit mindestens eineinhalbfacher Sonnenmasse extrem stark sein. Wie solche extremen Magnetfelder in einem Einzelstern entstehen könnten, bleibt bis dato unklar. Die herkömmlichen Modelle stoßen hier an ihre Grenzen und benötigen neue Ansätze.

Daten des Kepler-Weltraumteleskops

Für ihre Studie nutzte das Forschungsteam Auswertungen der Daten des Weltraumteleskops Kepler. Das Teleskop der NASA erfüllte fast ein Jahrzehnt lang seine Kernaufgabe, indem es nach Exoplaneten suchte. Die Instrumente wurden von einem Sonnenorbit aus auf einen fixen Himmelsbereich im Sternbild Schwan ausgerichtet. In diesem Gebiet konnte Kepler mehrere hunderttausend Sterne beobachten. Dies bietet eine enorme Datenbasis für langfristige Analysen stellarer Strukturen und Veränderungen.

Von den beobachteten Sternen handelte es sich bei etwa 20.000 um Rote Riesen. Allerdings lieferten nur rund 5000 dieser Sterne ein gutes Signal für die weitere Analyse. Nur für einige Dutzend dieser Sterne gelang der Nachweis eines starken Magnetfeldes. Die untersuchten alternden Roten Riesen ähneln unserer verhältnismäßig jungen Sonne. Sie weisen knapp über einer bis zu zwei Sonnenmassen auf, sind aber um ein Vielfaches größer. Ein kompakter Kern wird dabei von einer gigantischen aufgeblähten Hülle umgeben.

Hypothese des Massendiebstahls

Bei den sogenannten kriminellen Roten Riesen dürfte sich der Materiediebstahl in einer späten Phase ihrer Existenz ereignet haben. In einem jungen Alter würden die Kerne der Himmelskörper miteinander verschmelzen und sodann kaum mehr von Einzelsternen unterscheidbar sein. Bei einem Ereignis in einer späteren Lebensphase hingegen verändert sich das Verhältnis zwischen dem superdichten Kern und der Hülle. Dieser Zustand macht den Stern empfindlicher für die Auswirkungen der Magnetfelder.

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Simulationen ergaben, dass dies ein plausibles Modell für die Unterdrückung der Dipolmoden von massereicheren Roten Riesen wäre. Verschmolzene Sterne zeigten eine höhere Sensibilität in Bezug auf die Magnetfelder als normale Einzelsterne. Dieser Befund unterstützt die Theorie des Grand Theft Astro. Ein Vergleich mit bereits bekannten Daten weiterer Roter Riesen ergab, dass die neue Hypothese auch auf diese anwendbar ist. Die Astronomie wird diese Erkenntnisse in zukünftigen Studien berücksichtigen müssen.