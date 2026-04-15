Grand Egyptian Museum: Ein Besuch zwischen Pyramiden und Pharaonen

Das Grand Egyptian Museum (GEM) in Kairo bietet eine faszinierende Reise durch das alte Ägypten. Von den Pyramiden über die Sphinx bis hin zu den beeindruckenden Artefakten im Museum – ein unvergessliches Erlebnis für Geschichtsinteressierte.

Zuerst die Pyramiden und die Sphinx besuchen, dann das neu eröffnete Museum: Es gibt kaum eine bessere Kombination für Archäologie-Fans. Das Gefühl, das einen erfasst haben muss, als er diese Worte sprach, wird dem ähnlich sein, das man auch heute noch hat, wenn man Fotografien oder Videos betrachtet. Diese können nicht dasselbe Erstaunen hervorrufen, das angesichts der Größe der Gebäude und der architektonischen Meisterleistung, die auch Jahrtausende später noch Rätsel aufgibt, aufkommt. Drei Millionen Steine sind hier verbaut, einer davon wiegt im Schnitt drei Tonnen. Wie diese Giganten so präzise bis in den Himmel hinauf platziert worden sind? Unklar. Das ( GEM ) wurde vor rund einem halben Jahr eröffnet. Es sei „ Ägypten s Geschenk an die ganze Welt“, sagte damals Premierminister. Widersprechen möchte man ihm nach dem Besuch nicht. Es ist jedenfalls ein Geschenk für alle, die sich für Geschichte und Archäologie interessieren.

Von den Pyramiden aus führt ein 1,27 Kilometer langer Fußweg, konkret eine Brücke, zum Museum. Für ein umfassendes Gesamterlebnis lohnt es sich, zuerst zu den antiken Monumenten zu gehen, die Gesamtheit zu erfassen und anschließend im GEM bei den Vitrinen und Ausstellungsstücken ins Detail zu gehen. Man könnte mehrere Tage im Museum verbringen und hätte noch immer nicht alles gesehen. Mit einer Ausstellungsfläche von 81.000 Quadratmetern ist es riesig. Das Erlebnis startet schon beim Eingang. Nach einer unaufgeregten Sicherheitskontrolle steht man am Vorplatz und wird mit einer Geräuschkulisse empfangen, die wie Filmmusik klingt – dem persönlichen Indiana-Jones-Moment steht also nichts mehr im Weg. Palmen und Sonnensegel spenden beim Weg zum Gebäude Schatten, zu entdecken gibt es bereits hier einen Obelisken und Wasserinstallationen. Die alten Ägypter haben das Wasser als Ursprung alles Lebens verehrt und auch die Eingänge erinnern an die Pyramiden. In der Eingangshalle trifft man auf das erste echte Highlight, eine rund 3.200 Jahre alte Statue von Ramses II. Sie ist stolze elf Meter hoch und wiegt 83 Tonnen, ihre Maße haben dazu geführt, dass erst nach ihrer Ankunft das Gebäude drumherum fertiggestellt werden konnte.

Im Museum sind viele Ausstellungsstücke, die viele Fragen aufwerfen: Wieso war diese Kultur so hoch entwickelt? Es ist nur ein Nebenaspekt, aber in den Schaukästen findet sich Schuhwerk, das modernen Flipflops in nichts nachsteht. Filigrane Armbänder, die aus mehreren Perlenreihen bestehen, sehen aus, als könnte man sie in Wien im Schmuckgeschäft um die Ecke kaufen – und nicht, als wären sie mehrere Tausend Jahre alt. Auf einigen Objekten sind etwa so feine Streifen gemeißelt, dass man ganz ohne den Einsatz von Farben erkennt, wo diese durchsichtig sein sollen. Und natürlich stellt sich die Frage, wo man bei dem Museumsbesuch beginnt und wo man aufhört. Ein Rundgang mit einem Experten oder einer Expertin kann hier Abhilfe schaffen. Eine solche Führung führt mit ansteckender Begeisterung erst über die Haupttreppe, deren knapp neunzig Stufen ebenfalls mit Artefakten und Statuen versehen sind. Oben finden sich Galerien zu den Themen Religion, Alltag, königliche Macht, Reise ins Jenseits, bei denen man eben Schmuck, Flipflops, Schreibwaren, Alltagsgegenstände und vieles mehr entdecken kann.

Mit EgyptAir oder Austrian kann man direkt nach Kairo fliegen. Die Flugzeit beträgt circa 3,5 Stunden. Für die Kompensation für Hin- und Rückflug gibt es Optionen wie z. B. atmosfair.de, mit Kosten von 31 €. Dieser Artikel beschreibt die Erlebnisse im neuen Grand Egyptian Museum, das die Besucher in Ehrfurcht versetzt und ihnen die Geschichte des alten Ägypten näherbringt, beginnend mit dem Besuch der Pyramiden und der Sphinx.

Der britische Archäologe, der die Pyramiden sah, muss etwas Besonderes gesehen haben, was ihn auch zu seinem überlieferten Ausspruch gebracht haben soll. Was er erblickt hat, ist auch für die Besucherinnen und Besucher des GEM zu entdecken. Das Museum beherbergt die gesamte Sammlung aus dem Grab Tutanchamuns. Ausgestellt sind 5.398 Objekte in zwei großen Räumen, die die ursprüngliche Anordnung der Grabbeigaben rekonstruieren. Darunter drei Särge (einer aus Gold und zwei aus vergoldetem Holz), ein goldener Thron und ein Kriegswagen. Tutanchamun regierte etwa von 1332 bis 1323 v. Christus und war erst zwischen 18 und 20 Jahre alt, als er starb. Nachhallende Errungenschaften aus seiner Regentschaft sind nicht überliefert, was weitere Fragen aufwirft: Wird seine Wichtigkeit unterschätzt? Und wenn nicht: Wie sehen die Grabbeigaben der wirklich bedeutenden Herrscher aus? All dessen ungeachtet: Während sich im Rest des weitläufigen Museums die Menschen gut verteilen – es wurde eine Obergrenze von etwa zwanzigtausend Besuchern pro Tag festgelegt –, gelangt man hier zu einem Nadelöhr. Um die berühmte goldene Maske zu sehen, die an das Gesicht des Pharaos erinnert, gelangt man nur in einer Schlange. Durchgehend wird man mit „Keep moving, keep moving“ angeblafft, vor der Maske darf man kurz innehalten, ein Foto machen und wird dann wegkomplementiert.

Der Besuch macht jedenfalls Lust auf mehr. Lust auf mehr Wissen über das Leben im alten Ägypten, Lust auf einen noch längeren Besuch im GEM. Lust auf einen weiteren Besuch mit geschärftem Blick bei den Pyramiden. Wenn man dort auf die geheimnisvolle Sphinx trifft, hat man zumindest schon Erfahrung mit Rätseln, die sich nicht (oder nur schwer) lösen lassen





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