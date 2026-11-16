Grammy Awards 2027: Alle 100 Kategorien live, Taylor Swift und Ariana Grande nominiert

Die Nominierungen für die 69. Grammy Awards wurden am 26. November bekannt. Die Verleihung findet am 7. Februar 2027 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt.

Am Montag, dem 26. November, wurde die Nominierungsliste für die 69. Grammy Awards offiziell veröffentlicht und hat in der internationalen Musikbranche für erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt. Die renommierten Musikpreise zeichnen in diesem Jahr durch eine vollständige Transparenz bei der Bekanntgabe der Kandidaten aus, was die Spannung für die Interpreten und Fans erheblich steigert. Zu den prominentesten Namen auf der Liste der möglichen Preisträger zählen die globalen Superstars Taylor Swift und Ariana Grande, die nun auf die begehrten Musikpreise hoffen dürfen. Die Veranstaltung markiert den offiziellen Start der Grammy-Saison 2027 und setzt einen neuen Maßstab für die Offenlegung der Kandidaten.

Erstmals Live-Auskunft aller 100 Kategorien

Die Organisatoren der Preisverleihung haben dieses Jahr eine drastische Veränderung im Prozess der Nominierungsverkündung eingeführt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Grammy Awards werden die Anwärter in allen 100 Kategorien live verkündet. In den vergangenen Jahren war es üblich, dass nur rund 25 Kategorien im Livestream präsentiert wurden, während die restlichen Nominierungen in den Medien nachgereicht wurden. Diesmal erfolgt jedoch eine umfassende Offenlegung, wodurch keine Kategorie mehr im Verborgenen bleibt. Diese Entscheidung der Veranstalter soll dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit auf alle nominierten Künstler gleichmäßig verteilt wird und keine Gruppe von Preisträgern im Schatten der großen Namen steht.

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Für die größten Stars der Branche bedeutet dies ein erhöhtes Maß an Transparenz, aber auch eine intensivere öffentliche Debatte über jeden einzelnen nominierten Künstler. Die Veranstalter haben angekündigt, diesen Schritt zu gehen, um die Bedeutung aller Kategorien hervorzuheben und die Arbeit der Künstler in weniger bekannten Sparten sichtbar zu machen. Für Musikfans wird die Verkündung in diesem Jahr zu einem regelrechten Marathon, da die Ausstrahlung deutlich länger dauern wird als in früheren Jahren. Die vollständige Liste der Nominierungen bietet einen umfassenden Einblick in die gesamte Bandbreite der aktuellen Musiklandschaft.

Spannungsbogen bis zur Preisverleihung am 7. Februar

Trotz der vollständigen Transparenz bei den Nominierungen wird die eigentliche Preisverleihung selbst nach wie vor geheim gehalten, um die Dramatik der Eventnacht zu wahren. Die wichtigsten Kategorien - Album des Jahres, Aufnahme des Jahres und Song des Jahres - werden erst am Ende der Show enthüllt. Dies sorgt dafür, dass die Spannung bis zum Schluss hochgehalten wird und die Aufmerksamkeit auf die Hauptpreise konzentriert bleibt. Die Entscheidung darüber, wer am Ende tatsächlich eine der begehrten goldenen Grammophon-Trophäen mit nach Hause nehmen darf, fällt erst bei der live übertragenen Gala.

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Wer am Ende tatsächlich eine der begehrten goldenen Grammophon-Trophäen mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 7. Februar 2027. Dann steigt die große Grammy-Gala in der Crypto.com Arena in Los Angeles. In den USA wird die Preisverleihung live auf ABC sowie über Disney+ und Hulu übertragen. Bis dahin darf die Musikwelt fleißig spekulieren: Wer wird zum großen Abräumer des Jahres - und welcher Superstar muss am Ende ohne Grammy nach Hause gehen?

Ausrichtung und Übertragung der Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 7. Februar 2027 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt, einem der größten und modernsten Veranstaltungsorte für Musik- und Entertainment-Events weltweit. Diese Location ist bekannt für ihre hervorragende Akustik und ihre Kapazität, tausende von Gästen unterzubringen, was die Bedeutung des Events unterstreicht. Die Übertragung der Gala erfolgt in den USA live auf dem Fernsehsender ABC, was eine breite Massenwirkung garantiert. Zusätzlich wird das Event digital auf den Plattformen Disney+ und Hulu verfügbar sein, um die wachsende Zahl der Streaming-Nutzer anzusprechen und internationalen Zuschauern den Zugang zu ermöglichen.

Für die Musikindustrie ist dies ein wichtiger Termin im Kalender, da die Grammy Awards weiterhin als eine der renommiertesten Auszeichnungen gelten. Die Teilnahme an der Nominierungsliste bietet Künstlern wie Taylor Swift und Ariana Grande eine enorme Plattform, um ihre Arbeit einem globalen Publikum vorzustellen. Die vollständige Live-Auskunft aller 100 Kategorien könnte dazu beitragen, die Sichtbarkeit neuerer Künstler zu erhöhen und die Diversität der Musikpreise zu fördern. Die Musikwelt beobachtet daher mit großer Spannung, wie sich die Nominierungen entwickeln und wer sich am 7. Februar 2027 als letztendlicher Preisträger qualifiziert.