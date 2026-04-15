Grabschändungen in Niederösterreich: Polizei bittet um Hinweise nach Beschädigung von Grüften und Erdgräbern

In mehreren Bezirken Niederösterreichs wurden Friedhöfe verwüstet und Gräber geschändet. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Goldzähne wurden offenbar aus den Gräbern gestohlen.

In Berndorf, Bezirk Baden, sind elf Grüfte und drei Erdgräber beschädigt worden. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem 6. und 9. April. Unbekannte Täter hoben offenbar nachts Steinplatten mit einem Brecheisen oder einem ähnlichen Werkzeug an. Diese kriminellen Aktivitäten beschränken sich nicht auf Berndorf; es gab in den letzten Wochen und Monaten ähnliche Vorfälle in mehreren anderen Bezirken Niederösterreich s. Insgesamt wurden bisher 96 Grabstellen beschädigt, wie die Exekutive auf Anfrage mitteilte. Die Polizei hat am Dienstag erneut um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, um die Täter zu ermitteln und die Hintergründe der widerwärtigen Taten aufzuklären. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und zukünftige ähnliche Vorfälle zu verhindern. Die Behörden sind entschlossen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit auf den Friedhöfen zu gewährleisten.

Die bisherigen Tatorte verteilen sich über mehrere Bezirke. Die Kriminellen haben in den Bezirken Tulln, Mistelbach, Krems, Korneuburg, Bruck an der Leitha und Baden ihr Unwesen getrieben. Ein besonders erschreckendes Detail ist der Verdacht auf Diebstahl von Goldzähnen. Bei einigen der geöffneten Gräber wurden fehlende Zähne oder abgebrochene Kieferteile festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Täter es gezielt auf die Goldzähne der Verstorbenen abgesehen hatten. Diese grausame Vorgehensweise hat für Entsetzen und Empörung in der Bevölkerung gesorgt. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Störung der Totenruhe. Diese strafrechtliche Verfolgung zeigt die Schwere der Taten und die Entschlossenheit der Behörden, gegen diese Form der Verunglimpfung vorzugehen. Es werden alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt, um die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe, um die Täter schnellstmöglich zu fassen und weitere Straftaten zu verhindern.

Die Polizei appelliert eindringlich an die Bevölkerung, jegliche verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Friedhöfen sofort zu melden. Gesucht werden Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Friedhöfe in Niederösterreich, insbesondere in Berndorf, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Dies schließt ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen ein, die sich auf den Friedhöfen auffällig verhalten oder Gräber ausspionieren. Die Bevölkerung wird aufgerufen, bei verdächtigen Umständen vor oder auf Friedhöfen umgehend die Polizei unter dem Notruf 133 zu kontaktieren. Jeder Hinweis, egal wie klein er erscheinen mag, könnte zur Aufklärung der Straftaten beitragen und helfen, die Täter zu identifizieren. Die Polizei ist für jede Information dankbar, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen kann. Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder direkt an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059 133 30-3333 gemeldet werden. Die Sicherheit auf den Friedhöfen und die Wahrung der Totenruhe haben oberste Priorität. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Täter zu fassen und die Würde der Verstorbenen zu schützen. Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin wachsam zu sein und die Polizei bei der Aufklärung dieser schändlichen Verbrechen zu unterstützen





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