Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026

Das Remake des Spiels Gothic 1 erscheint am 5. Juni 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Original aus dem Jahr 2001 erfreut sich bis heute großer Beliebtheit in der Strafkolonie von Khorinis. Dort bauen Gefangene unter der Herrschaft von König Rhobar II. riesige Mengen magisches Erz ab. Eine magische Barriere verhindert die Flucht - doch ein Aufstand spaltet die Kolonie in rivalisierende Fraktionen. Die Änderungen an der Handlung sind vor allem dank der zeitgemäßen Grafik sichtbar: Dynamische Licht- und Wettereffekte, detaillierte Darstellung der Minenkolonie und überarbeitete Charakteranimationen sollen die vertraute, düstere Atmosphäre bewahren. Das spanische Entwicklerstudio Alkimia Interactive, das Publisher THQ Nordic eigens für dieses Projekt in Barcelona gegründet hat, bietet bereits seit Februar 2025 eine kostenlose Demo an. Die Reaktionen fallen positiv aus - besonders gelobt wird, dass die Stimmung des Originals gut eingefangen wurde. Neben dem Gothic-Remake warten im Juni weitere interessante Titel.

Das Remake des Spiels Gothic 1 erscheint am 5. Juni 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Original aus dem Jahr 2001 erfreut sich bis heute großer Beliebtheit in der Strafkolonie von Khorinis.

Dort bauen Gefangene unter der Herrschaft von König Rhobar II. riesige Mengen magisches Erz ab. Eine magische Barriere verhindert die Flucht - doch ein Aufstand spaltet die Kolonie in rivalisierende Fraktionen. Die Änderungen an der Handlung sind vor allem dank der zeitgemäßen Grafik sichtbar: Dynamische Licht- und Wettereffekte, detaillierte Darstellung der Minenkolonie und überarbeitete Charakteranimationen sollen die vertraute, düstere Atmosphäre bewahren.

Das spanische Entwicklerstudio Alkimia Interactive, das Publisher THQ Nordic eigens für dieses Projekt in Barcelona gegründet hat, bietet bereits seit Februar 2025 eine kostenlose Demo an. Die Reaktionen fallen positiv aus - besonders gelobt wird, dass die Stimmung des Originals gut eingefangen wurde. Neben dem Gothic-Remake warten im Juni weitere interessante Titel. Am 8.

Juni erscheint 'Solarpunk', ein Survival-Crafting-Spiel vom deutschen Entwicklerstudio Cyberwave. Anders als in postapokalyptischen Szenarien baut man hier eine nachhaltige Hightech-Gesellschaft auf schwebenden Inseln. Auch 'Dave The Diver' bekommt mit dem DLC 'In the Jungle' eine umfangreiche Erweiterung. Das pixelige Abenteuer-RPG führt diesmal in eine tropische Dschungelregion mit rund zehn Stunden zusätzlicher Spielzeit





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