Das Wiener EdTech-Unternehmen GoStudent verzeichnet einen Bilanzverlust von 33 Millionen Euro. Trotzdem kündigt Gründer Felix Ohswald erstmals einen Gewinn an.

Das Wiener EdTech-Unternehmen GoStudent hat im Vorjahr einen Verlust von 33 Millionen Euro ausgewiesen, wie aus dem Konzernabschluss hervorgeht. Der Umsatz des Unternehmens fiel dabei um 16,6 Prozent auf rund 140 Millionen Euro, wobei der Online-Kernbereich schwächelte und das Präsenzgeschäft an Bedeutung gewann.

Seit der Gründung des Start-ups im Jahr 2016 hat sich ein Konzernbilanzverlust von rund 544 Millionen Euro angesammelt.

Umsatzeinbruch im Online-Bereich

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Die digitalen Lernangebote, die das Unternehmen ursprünglich zu einer Bewertung von über einer Milliarde Euro geführt hatten, verzeichneten im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang. Mit Online-Nachhilfe wurde in mehr als 20 Ländern ein Umsatz von rund 53 Millionen Euro erzielt, was einem Minus von rund einem Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Einbruch betrifft vor allem Kundenjahrgänge, die bis zum Jahr 2023 aktiv waren.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die klassische Nachhilfe an Bedeutung gewinnt. Durch Präsenz-Stunden, insbesondere in Deutschland und Österreich, generierte das Unternehmen mit rund 75 Millionen Euro ein Plus von 7,5 Prozent. Dieses Wachstum wird maßgeblich auf die Übernahme von Studienkreis im Jahr 2022 zurückgeführt, zu dem auch das österreichische Institut Lernquadrat mit rund 80 Standorten gehört.

Strategiewechsel und neue Akquisitionen

GoStudent-Mitgründer Felix Ohswald betonte gegenüber dem Medium Der Standard, dass das Online-Geschäft weiterhin eine tragfähige Säule des Unternehmens darstelle. Der aktuelle Umsatzrückgang sei primär auf geschlossene Märkte sowie auf die erwähnten Kundenjahrgänge zurückzuführen. Die Strategie konzentriert sich nun verstärkt auf den Ausbau der physischen Präsenzstrukturen.

Zur Stärkung der Präsenzstruktur kaufte GoStudent zudem mit Berlitz Deutschland rund 50 weitere Sprachzentren hinzu. Die Übernahme von Studienkreis, einem der führenden privaten Nachhilfeanbieter in Deutschland mit mehr als 900 Lernzentren, hat sich bereits positiv ausgewirkt. Von Januar bis Oktober dieses Jahres konnte der EBITDA bei Studienkreis um rund 30 Prozent gesteigert werden.

Finanzlage und Aussichten auf Profitabilität

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Die Bilanz des Unternehmens zeigt weiterhin Spannungen auf. Während GoStudent im Jahr 2024 noch ein Eigenkapital von 31,8 Millionen Euro auswies, fiel dieses im Vorjahr auf minus 1,5 Millionen Euro. Kredite und Verpflichtungen liegen höher als die Vermögenswerte. Zudem wurden Verlustvorträge in Höhe von 12 Millionen Euro aus der Bilanz genommen, was das Eigenkapital negativ belastete, ohne dass dabei tatsächliches Geld abgeflossen wäre.

Trotz der aktuellen Verlustsituation und der Aufnahme teureren Fremdkapitals kündigt Felix Ohswald für das laufende Jahr erstmals einen Gewinn unter dem Strich an. Die Geschäftsfinanzierung erfolgt teilweise über Darlehen in Höhe von 1 Millionen Euro zu einem Zinssatz von nur 2 Prozent, während das Unternehmen selbst teureres Kapital aufnehmen muss. Insgesamt hat GoStudent bisher rund 600 Millionen Euro bei Investoren wie SoftBank, Tencent, Left Lane Capital, Coatue, Prosus und dem Telekom Innovation Pool der Deutsche Telekom eingesammelt.

Ausbau der Präsenzstruktur in Wien

Das Start-up mit Sitz im Wiener Nordbahnviertel plant, seinen Fokus weiterhin auf das Präsenz-Geschäft zu legen. Wie das Wirtschaftsmagazin trend Anfang November berichtete, beabsichtigt GoStudent, im September 2027 eine eigene Privatschule am Firmensitz in Wien zu eröffnen. Dieser Schritt unterstreicht den langfristigen Wandel des Unternehmens von einer reinen digitalen Plattform zu einem hybriden Bildungsanbieter mit starkem physischem Fußabdruck.

Felix Ohswald verweist darauf, dass 84 Prozent der Online-Kunden seit 2024 gewonnen wurden. Der Umsatz mit diesen neuen Kunden sei im Jahr 2026 bereits um 18 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass das Unternehmen die Strategie zur Kundengewinnung angepasst hat, auch wenn die historische Verlustbilanz noch lange nachwirken wird. Die Zukunft von GoStudent hängt nun davon ab, ob die gewachsene Präsenzstruktur die digitalen Verluste langfristig ausgleichen kann.