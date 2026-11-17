Das Wiener Start-up GoStudent meldet 2022 einen Verlust von 33 Millionen Euro. Der Umsatz bricht ein, doch der Gründer kündigt nun erstmals Gewinne an.

Das österreichische Bildungsmarkt-Unternehmen GoStudent verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr einen signifikanten Verlust von 33 Millionen Euro. Der Konzernumsatz sank deutlich um 16,6 Prozent auf ein Volumen von rund 140 Millionen Euro. Diese Eckdaten gehen aus dem jüngst veröffentlichten Konzernabschluss des in Wien ansässigen Start-ups hervor. Die Ergebnisse verdeutlichen die aktuellen finanziellen Herausforderungen, vor denen das 2016 gegründete Unternehmen steht.

Kerngeschäft Online schwächelt bei gleichzeitigem Präsenz-Plus

Die digitale Struktur des Geschäfts zeigt dabei eine klare Trennung der Leistungsfähigkeit zwischen den verschiedenen Sparten. Das ursprünglich als Kerngeschäft konzipierte Online-Nachhilfemodell litt unter Umsatzrückgängen. Mit diesem Segment erzielte GoStudent in über 20 Ländern etwa 53 Millionen Euro, was einem Minus von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Gegensatz dazu gewinnt die klassische Präsenz-Nachhilfe an Bedeutung und trägt zur Stabilisierung bei. Dieser Bereich generierte knapp 75 Millionen Euro Umsatz, was einem Plus von 7,5 Prozent entspricht.

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Die Verschiebung hin zur Präsenz-Nachhilfe ist eng mit strategischen Übernahmen verknüpft. GoStudent hatte 2022 den deutschen Marktführer Studienkreis übernommen, der aktuell mehr als 900 Lernzentren betreibt. Innerhalb des österreichischen Marktes gehört zudem das Nachhilfe-Institut Lernquadrat mit rund 80 Standorten zum Portfolio. Diese physischen Standorte haben sich als stabilere Umsatzträger erwiesen als das rein digitale Modell, das in den letzten Jahren unter Marktkorrekturen litt.

Bilanzierung korrigiert Eigenkapital ins Negative

Finanziell hat sich die Situation für die Investoren verschlechtert, was auch an spezifischen Buchungsregeln liegt. Seit der Unternehmensgründung summierte sich ein Konzernbilanzverlust auf rund 544 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2024, als noch ein Eigenkapital von 31,8 Millionen Euro ausgewiesen wurde, fiel dieses im Vorjahr ins Negative und betrug nun minus 1,5 Millionen Euro. Dieser negative Saldo resultierte maßgeblich aus der Korrektur früherer Verlustvorträge.

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GoStudent hatte früher hohe Verlustvorträge in der Bilanz angesetzt, um künftige Gewinne mit vergangenen Verlusten verrechnen zu können. In der aktuellen Periode wurden jedoch Verlustvorträge in Höhe von 12 Millionen Euro aus der Bilanz entfernt. Der Gründer betonte, dass dabei kein Geld abgeflossen sei und die Steuervorteile weiterhin bestehen blieben. Dieselbe Buchungsmaßnahme hatte jedoch das Eigenkapital direkt ins Minus gedrückt. Zudem übersteigen die Kredite und Verpflichtungen des Unternehmens nun dessen Vermögenswerte, was die Verschuldungssituation kennzeichnet.

Unternehmer verspricht Wende und kündigt Gewinn an

Trotz der negativen Schlussbilanz hält GoStudent-Mitgründer Felix Ohswald an der langfristigen Strategie fest. Er betonte gegenüber Medien wie "Der Standard", dass die Online-Nachhilfe weiterhin eine tragfähige Säule des Geschäfts darstelle. Der aktuelle Umsatzrückgang werde von geschlossenen Märkten sowie von Kundenjahrgängen bis zum Jahr 2023 verursacht. Ohswald verweist darauf, dass heute 84 Prozent der Online-Kunden seit 2024 gewonnen wurden. Der Umsatz mit dieser neuen Kundengruppe sei im Jahr 2026 bisher bereits um 18 Prozent gestiegen.

Auch das Präsenz-Geschäft zeigt starke positive Impulse. Bei Studienkreis konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Januar bis Oktober um rund 30 Prozent gesteigert werden. Darüber hinaus hat man mit Berlitz Deutschland rund 50 weitere Sprachzentren erworben. Für das laufende Jahr kündigt Ohswald erstmals einen Gewinn unter dem Strich an, was als Zeichen für eine mögliche Trendwende gedeutet wird.

Kritik an Kapitalstruktur und Blick in die Zukunft

Kritische Aspekte zeigen sich jedoch in der Struktur der Fremdkapitalaufnahme. Für Geschäftsführer weist GoStudent Darlehen in Höhe von 1 Million Euro zu einem Zinssatz von nur 2 Prozent aus. Gleichzeitig nimmt der Konzern selbst deutlich teureres Fremdkapital auf, während er negatives Eigenkapital ausweist. Diese Diskrepanz wird von Branchenbeobachtern wie "Trending Topics" als ineffiziente Kapitalstruktur kommentiert.

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Das Unternehmen hat in verschiedenen Finanzierungsrunden bisher rund 600 Millionen Euro von prominenten Investoren eingeworben. Dazu zählen unter anderem SoftBank, Tencent, Left Lane Capital, Coatue und Prosus sowie der Telekom Innovation Pool der Deutschen Telekom. Trotz der aktuellen Verluste plant GoStudent weitere Expansionsschritte. So soll im September 2027 eine eigene Privatschule am Firmensitz im Wiener Nordbahnviertel eröffnet werden, wie das Wirtschaftsmagazin "trend" Anfang November berichtete. Diese Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in langfristige Infrastrukturen investieren möchte.