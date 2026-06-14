Görel Hanser: Die langjährige Assistentin und Managerin von ABBA ist gestorben

Die Nachricht über den Tod von Görel Hanser hat die Fans weltweit getroffen. Die Bandmitglieder haben in ihren Worten den Stellenwert von Görel Hanser innerhalb des ABBA-Kosmos verdeutlicht. Ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Band hat sie zu einer wichtigen Stütze für die zahlreichen geschäftlichen und kreativen Projekte der Bandmitglieder gemacht.

Görel Hanser , die langjährige Assistentin , Managerin und Vertraute von ABBA , ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad persönlich auf Instagram veröffentlicht.

Mit bewegenden Worten nahmen die vier Musiker Abschied: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Görel Hanser bekannt. Wir haben unsere allerliebste Freundin und engste Kollegin verloren. Der Verlust ist unermesslich.

" Dass sich die Band in dieser Form öffentlich äußert, ist eine Seltenheit. Die emotionalen Worte verdeutlichen, welchen Stellenwert Hanser innerhalb des ABBA-Kosmos hatte. Nähere Informationen zu den Umständen ihres Todes wurden bislang nicht bekannt gegeben. Görel Hanser war bereits lange vor ABBAs weltweitem Durchbruch Teil des Umfelds der Band.

In den 1960er-Jahren arbeitete sie als Assistentin von Stig Anderson (1931-1997), jenem Manager, der maßgeblich am frühen Erfolg der Gruppe beteiligt war. Als ABBA Anfang der 1980er-Jahre die Zusammenarbeit mit Anderson beendete, blieb Hanser den vier Musikern jedoch erhalten. Sie übernahm in den folgenden Jahren zentrale Aufgaben im Management und wurde zu einer wichtigen Stütze für die zahlreichen geschäftlichen und kreativen Projekte der Bandmitglieder. Privat war Görel Hanser mit dem Fotografen Anders Hanser (80) verheiratet.

Er prägte mit seinen Bildern das öffentliche Erscheinungsbild der Band und zeichnete für zahlreiche ikonische ABBA-Fotografien aus den 1970er-Jahren verantwortlich. Dem Instagram-Beitrag der Band ist ein Schwarz-Weiß-Porträt von Görel Hanser beigefügt, das von ihrem Ehemann aufgenommen wurde. Unter dem Posting bekunden zahlreiche Fans ihre Anteilnahme. Mehr als 2,1 Millionen Follower verfolgen den offiziellen Account der schwedischen Popstars.

Die Nachricht über den Tod von Görel Hanser hat die Fans weltweit getroffen. Die Bandmitglieder haben in ihren Worten den Stellenwert von Görel Hanser innerhalb des ABBA-Kosmos verdeutlicht. Ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Band hat sie zu einer wichtigen Stütze für die zahlreichen geschäftlichen und kreativen Projekte der Bandmitglieder gemacht. Görel Hanser wird in Erinnerung bleiben als eine wichtige Figur in der Geschichte von ABBA.

Sie hat ihre Spuren in der Musikwelt hinterlassen und wird nicht vergessen werden





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