Google stellt "Notebooks" für den deutschsprachigen Raum bereit

Die Funktion "Notebooks" von Google ermöglicht es Nutzern, Informationen auf verschiedene Programme oder Dateien zu verteilen und Chats und Dokumente an einem Ort zusammenzulaufen. Ziel ist es, den Überblick über größere Themenbereiche zu erleichtern und die Arbeit mit umfangreichen Informationen zu vereinfachen.

Wer für Prüfungen lernt, umfangreiche Projekte organisiert oder täglich mit großen Mengen an Informationen arbeitet, kennt das Problem: Oft kostet nicht die eigentliche Aufgabe die meiste Zeit, sondern das Sortieren von Notizen, Dokumenten und Gedanken.

Genau hier setzt die sogenannte Funktion "Notebooks" an. Mit der Neuerung erhält man stattdessen Informationen auf verschiedene Programme oder Dateien zu verteilen, sollen Chats und Dokumente an einem Ort zusammenlaufen. Ziel ist es, den Überblick über größere Themenbereiche zu erleichtern und die Arbeit mit umfangreichen Informationen zu vereinfachen. Besonders interessant ist dabei die Verbindung mit NotebookLM.

Das KI-gestützte Recherche- und Lernwerkzeug von Google wurde in den vergangenen Monaten vor allem durch seine Fähigkeit bekannt, große Dokumentenmengen auszuwerten und daraus verständliche Zusammenfassungen zu erstellen. Durch die Verknüpfung beider Angebote sollen Nutzer künftig flexibler zwischen Recherche, Organisation und Auswertung wechseln können. Google beschreibt Notebooks als digitale Sammelstelle für Informationen. Dort können Dokumente abgelegt, Inhalte strukturiert und anschließend mit Hilfe von KI-Funktionen bearbeitet werden.

Wer etwa Skripten für die Universität, umfangreiche Berichte oder Projektunterlagen verwaltet, kann diese Inhalte zentral organisieren und anschließend analysieren lassen. Die neue Funktion richtet sich dabei nicht ausschließlich an Studierende. Auch im Berufsalltag dürfte sie für viele Menschen interessant sein. Gerade bei größeren Projekten entstehen oft zahlreiche Dokumente, Gesprächsnotizen und Informationsquellen.

Diese Materialien können in einem Notebook gebündelt werden, um sie später gemeinsam auszuwerten oder daraus neue Inhalte zu erstellen. Ein wesentlicher Bestandteil der Neuerung ist die automatische Aufbereitung von Informationen. Lange Texte lassen sich laut Google in strukturierte Lernhilfen umwandeln. Nutzer können dadurch schneller wichtige Inhalte erkennen, Zusammenfassungen erstellen oder sich auf Prüfungen vorbereiten.

Die KI soll helfen, zentrale Aussagen aus umfangreichen Dokumenten herauszufiltern. Darüber hinaus können die Inhalte auch in andere Formate überführt werden. Google verweist darauf, dass sich aus den Informationen KI-generierte Audio- und Videoübersichten erstellen lassen. Dadurch sollen Inhalte nicht nur gelesen, sondern auch in alternativen Darstellungsformen konsumiert werden können.

Die Einführung erfolgt zu einer Zeit, in der KI-Dienste zunehmend über klassische Chatfunktionen hinauswachsen. Die großen Anbieter entwickeln ihre Systeme immer stärker zu umfassenden Arbeitsplattformen weiter. Dokumentenverwaltung, Recherche, Wissensorganisation und Inhaltserstellung rücken dabei immer näher zusammen. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das vor allem eine stärkere Verzahnung verschiedener Werkzeuge innerhalb eines einzigen Systems.

Statt Informationen zunächst zu sammeln, anschließend separat auszuwerten und danach erneut aufzubereiten, sollen mehrere Arbeitsschritte direkt innerhalb der Gemini-Umgebung möglich werden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Notebooks KI-Dienste Arbeitsplattformen Dokumentenverwaltung Recherche Wissensorganisation Inhaltserstellung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apple Struggles with AI, Announces New Siri with Google HelpApple, which has been criticized for lagging behind competitors in AI, announced a new version of Siri with AI-powered features. The new Siri was initially planned for 2024 but faced delays due to development issues. The new Siri will rely on Google's help, which may not be well-received by users.

Read more »

Intel erhält riesigen KI-Chip-Auftrag von GoogleIntel hat von Google einen Auftrag über mehr als drei Millionen Tensor Processing Units für das Jahr 2028 erhalten. Der Deal könnte die Auftragsfertigung von Intel stärken, während Konkurrenz wie TSMC Kapazitätsengpässe meldet. Nvidia prüft ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Intel. Die Intel-Aktie reagierte mit über neun Prozent Plus im frühen Handel.

Read more »

Apple setzt bei seiner KI voll auf Google GeminiApple integriert Googles Gemini-Modelle tief in iOS 27. Ein bekannter Analyst sieht darin Chancen, aber auch Risiken für den iPhone-Hersteller.

Read more »

Persönliche Beziehungen und Netzwerke in ÖsterreichImmer wieder steht die Frage im Raum, welchen Einfluss persönliche Beziehungen und Netzwerke in Österreich haben. Wo endet gutes Networking und wo beginnt Freunderlwirtschaft?

Read more »