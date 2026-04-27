Google Rechenzentrum in Kronstorf: Grundsteinlegung für digitale Zukunft Oberösterreichs

Google hat offiziell den Bau eines neuen Rechenzentrums in Kronstorf, Oberösterreich, begonnen. Das Projekt sichert hunderte Arbeitsplätze, setzt auf Nachhaltigkeit und stärkt den Digitalstandort international.

Die offizielle Grundsteinlegung für das neue Google Rechenzentrum in Kronstorf , Oberösterreich , markiert einen bedeutenden Schritt für die digitale Infrastruktur des Landes und die Stärkung des Wirtschaft sstandortes.

An der feierlichen Zeremonie nahmen prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil, darunter Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, die Bürgermeister von Hargelsberg und Kronstorf, Christoph Lichtenauer und Christian Kolarik, sowie Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Österreich & Schweiz. Das Projekt unterstreicht das wachsende Interesse internationaler Technologiekonzerne an Österreich als attraktiven Standort für Investitionen und Innovation.

Google hat sich für Kronstorf entschieden, da die Region eine hervorragende Infrastruktur bietet, darunter eine zuverlässige Energieversorgung und eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz. Die Nähe zur Enns spielt ebenfalls eine Rolle, da das Flusswasser für die Kühlung der Rechenzentrums-Server genutzt werden soll, was einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Projekts leistet. Das geplante Rechenzentrum ist nicht nur ein Zeichen für das Vertrauen in Oberösterreich als Digitalstandort, sondern verspricht auch eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft.

Es wird erwartet, dass während der Bauphase sowie im laufenden Betrieb hunderte Arbeitsplätze geschaffen werden. Neben direkten Beschäftigungsmöglichkeiten bei Google selbst werden auch zahlreiche indirekte Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben und Dienstleistungsunternehmen entstehen.

Darüber hinaus wird das Rechenzentrum die Attraktivität der Region für hochqualifizierte Fachkräfte erhöhen und somit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftegewinnung leisten. Google betont, dass das Rechenzentrum nach höchsten ökologischen Standards gebaut und betrieben wird. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nutzung erneuerbarer Energien und der Minimierung des Wasserverbrauchs. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Rechenzentrum klimaneutral zu betreiben und somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Die Investition in nachhaltige Technologien und Prozesse ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Google und spiegelt das Engagement für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung wider. Die steigende Nachfrage nach digitalen Diensten und künstlicher Intelligenz (KI) ist der Hauptgrund für den Bau des neuen Rechenzentrums. Google investiert weltweit in den Ausbau seiner Rechenzentrums-Infrastruktur, um der wachsenden Datenmenge und den komplexen Berechnungen gerecht zu werden, die für die Bereitstellung seiner Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind.

Das Rechenzentrum in Kronstorf wird eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der KI-Forschung und -Entwicklung spielen und somit einen Beitrag zur Förderung von Innovationen in diesem Bereich leisten. Die Investition in Oberösterreich ist ein strategischer Schritt, um die digitale Souveränität Europas zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Technologieanbietern zu verringern. Das Rechenzentrum wird nicht nur für Google selbst von Bedeutung sein, sondern auch anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen den Zugang zu modernster Rechenleistung ermöglichen.

Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Institutionen ist Google dabei besonders wichtig, um sicherzustellen, dass das Projekt einen maximalen Mehrwert für die Region generiert. Die Grundsteinlegung ist somit ein wichtiger Meilenstein für die digitale Zukunft Oberösterreichs und ein Signal für weitere Investitionen in den Bereich der Informationstechnologie





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