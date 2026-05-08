Google präsentiert Android 17, Wear OS 7 und Aluminium OS bei der Android Show 2026

Google trennt seine Android-Ankündigungen von der I/O-Entwicklerkonferenz und stellt bei der Android Show: I/O Edition am 12. Mai 2026 Android 17, Wear OS 7 und das neue Aluminium OS für PCs vor. Das Event markiert einen Meilenstein in der Entwicklung intelligenter Systeme mit KI-Funktionen.

Am 12. Mai 2026 wird Google bei der Android Show: I/O Edition eine Reihe bedeutender Neuerungen vorstellen, darunter Android 17 , Wear OS 7 und das brandneue Aluminium OS für PCs.

Diese Ankündigungen finden bereits eine Woche vor der großen I/O-Entwicklerkonferenz statt, die am 19. Mai beginnt. Mit dieser Trennung der Veranstaltungen will Google die Präsentation seiner mobilen und PC-Betriebssysteme gezielt hervorheben. Das Aluminium OS wird als eine innovative Plattform beschrieben, die ChromeOS mit Android-Elementen und KI-Funktionen auf Basis von Gemini kombiniert.

Dies markiert einen weiteren Schritt in Richtung eines intelligenten Systems, das die Nutzer besser versteht und ihre Bedürfnisse antizipiert. Laut dem Android-Chef Sameer Samat wird Android 17 das Betriebssystem in ein intelligentes System verwandeln, das nicht nur reagiert, sondern proaktiv handelt. Bereits Anfang 2026 wurden erste agentische Funktionen für das Pixel 10 und Galaxy S26 in den USA und Korea angekündigt. Diese KI-gestützten Funktionen können komplexe Aufgaben wie das Bestellen von Fahrdiensten oder das Tätigen von Einkäufen eigenständig erledigen.

Die Android Show 2026 ist die zweite Ausgabe dieses Formats, das Google im Vorjahr eingeführt hat. Im Jahr 2025 präsentierte das Unternehmen bei der ersten Android Show unter anderem Material 3 Expressive, den Find Hub zum Auffinden von Gegenständen und die Erweiterung von Gemini für Android Auto, Wear OS und Google TV. Mit diesen Innovationen will Google die Nutzererfahrung weiter verbessern und die Grenzen zwischen Hardware und Software verschwimmen lassen. Die Android Show: I/O Edition wird am 12.

Mai 2026 um 19 Uhr stattfinden und verspricht, eines der bedeutendsten Jahre für Android einzuläuten. Die Entwickler und Nutzer können sich auf eine Fülle von neuen Features und Verbesserungen freuen, die das mobile und PC-Erlebnis revolutionieren werden





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