Google Fitbit Air: Der Tracker ohne Display setzt auf passive Datensammlung

Das Fitbit Air von Google ist ein Fitness-Tracker ohne Bildschirm, der alle Daten in der Google Health App sammelt. Mit einem Gewicht von 12 Gramm, einer Akkulaufzeit von einer Woche und einem Preis von 99,99 Euro richtet er sich an Nutzer, die Ablenkung vermeiden wollen. Die Schlafaufzeichnung und der Tragekomfort sind herausragend, jedoch ist die Nutzung an ein Google-Konto und optional an ein Premium-Abo gebunden.

Das Fitbit Air von Google ist ein Fitness-Tracker , der komplett auf ein Display verzichtet. Stattdessen setzt das Gerät auf eine reine Datensammlung, die in der neu gestalteten Google Health App ausgewertet wird.

Das Band wiegt nur 12 Gramm und ist extrem flach, sodass es am Handgelenk kaum auffällt. Es gibt keine Tasten, keine Benachrichtigungen und keine Möglichkeit, direkt am Gerät Informationen abzurufen. Alles, was das Fitbit Air misst, wird automatisch erfasst und später in der App analysiert. Herzfrequenz, Schlafphasen, Aktivität und weitere Gesundheitsparameter stehen im Fokus.

Der Tracker ist für den Dauereinsatz konzipiert, auch nachts, und punktet mit einem hohen Tragekomfort. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu einer Woche, was angesichts des fehlenden Displays etwas kurz erscheint, aber für die gebotene Sensorik akzeptabel ist. Eine Schnellladefunktion liefert in wenigen Minuten Energie für mehrere Tage. Der Status der Batterie wird durch eine kleine LED und Vibrationen signalisiert: weißes Licht über 20 Prozent, blinkendes rot unter 20 Prozent, durchgehend rot bei leerem Akku.

Das Besondere am Fitbit Air ist die Abwesenheit von Ablenkungen. Während klassische Smartwatches mit ständigen Mitteilungen am Handgelenk locken, zwingt dieses Gerät den Nutzer, bewusst zum Smartphone zu greifen, um seine Daten zu sehen. Das kann als bewusster Verzicht auf digitale Reize gesehen werden. Die App übernimmt die gesamte Dateninterpretation und erstellt automatische Zusammenfassungen.

Aktivitäten werden eigenständig erkannt, und der Nutzer muss nicht eingreifen. Das erfordert jedoch ein gewisses Vertrauen in die nachträgliche Analyse. Für viele dürfte der Verzicht auf Echtzeit-Feedback jedoch eine Umstellung bedeuten. Positiv hervorzuheben ist die präzise Schlafaufzeichnung.

Das Fitbit Air erfasst Schlafphasen kontinuierlich und ordnet sie in Kategorien ein. Der Tragekomfort ist nachts besonders hoch, da das Gerät kaum spürbar ist. Kein Displaylicht oder Vibrationen wecken den Nutzer versehentlich. Im Preis liegt das Fitbit Air bei 99,99 Euro, was unter vielen Smartwatches und Fitness-Trackern liegt.

Allerdings ist das Gerät eng mit dem Abo-Dienst Google Health Premium verknüpft, der 9,99 Euro pro Monat kostet. Die Basisversion bietet bereits umfangreiche Funktionen wie Aktivitätserfassung, Schlafanalyse und Gesundheitstracking. Mit Premium kommen personalisierte Fitnesspläne, detaillierte Schlafdaten, eine Workout-Mediathek und Achtsamkeitsübungen hinzu.

Zudem gibt es einen KI-Coach, der per Text oder Sprache Fragen beantwortet, etwa welche Sportart geeignet ist oder wann trainiert werden sollte. Google greift dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Die ersten drei Monate Premium sind kostenlos. Das Fitbit Air richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheitsdaten passiv erfassen möchten, ohne ständig vom Gerät abgelenkt zu werden.

Es ist keine Smartwatch, sondern ein dezenter Begleiter, der im Hintergrund arbeitet und erst in der App seine volle Wirkung entfaltet. Die Notwendigkeit eines Google-Kontos und die Abhängigkeit von der App könnten jedoch für manche Nutzer abschreckend wirken. Insgesamt ist das Fitbit Air eine konsequente Umsetzung des Minimalismus im Wearable-Bereich, die durch ihre Fokussierung auf reine Datensammlung und die enge Verzahnung mit der App überzeugt





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