Goldpreis unter Druck: Fed-Zinserwartungen drücken Kurs auf 3.832 Dollar

Der Goldpreis fällt auf 3.832 Dollar, da höhere US-Zinsen erwartet werden. Analysten warnen vor weiterem Druck seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar im Jahr 2026.

Der Goldpreis verliert derzeit massiv an Boden, da die Märkte mit einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank Fed rechnen müssen. Die Aussicht auf höhere US-Leitzinsen setzt das Edelmetall unter erheblichen Druck, was sich bereits in deutlichen Kursverlusten widerspiegelt. Seit dem historischen Rekordhoch Anfang 2026 hat der Preis für Gold fast ein Drittel seines Wertes eingebüßt, was Anleger zunehmend verunsichert und die Nachfrage nach der traditionellen Krisenwährung beeinflusst.

Kursverfall auf tiefsten Stand seit Oktober 2025

Der Preis für eine Feinunze Gold sank am Montag im frühen Handel an der Börse in London um bis zu 1,3 Prozent auf 3.832 Dollar, was aktuell rund 3.467 Euro entspricht. Damit wurde der tiefste Stand seit Oktober 2025 erreicht, was einen signifikanten Abwärtstrend in den aktuellen Handelsdaten widerspiegelt. In der vergangenen Woche war der Goldpreis bereits um fast fünf Prozent gefallen, was die anhaltende Schwäche des Marktes unterstreicht und zeigt, dass das Edelmetall aktuell keine Sicherheit vor diesen volatilen Marktbewegungen bietet.

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Zinserwartungen der Fed belasten die Anlageklasse

Die primäre Ursache für den aktuellen Rückgang liegt in der Sorge vor einer höheren Inflation und damit einhergehenden, anziehenden Zinsen. Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall Gold keine Zinsen ab, wodurch es in einem Umfeld steigender Zinsen an Attraktivität verliert. Die Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember belastet den Goldpreis erheblich, da Investoren dann risikolose Anlagen bevorzugen, um renditestärker zu investieren und das Risiko des Edelmetalls zu umgehen.

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Historischer Kontext seit dem Rekordhoch

Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold um fast ein Drittel gesunken, was einen massiven Korrekturzyklus einleitet. Im vergangenen Jahr war Gold aufgrund der vielen Krisen weltweit stark gefragt und verteuerte sich um fast zwei Drittel, was auf die Unsicherheit in der globalen Politik und Wirtschaft zurückzuführen war. Dies geschah, nachdem das Edelmetall bereits in den Jahren 2023 und 2024 kräftig an Wert zugelegt hatte, was die langfristige Aufwärtsentwicklung bis hin zu diesen extremen Höhen verdeutlicht.

Fünfjahresperformance trotz aktueller Talfahrt

Trotz des deutlichen Rückgangs seit dem Höchststand hat sich der Goldpreis auf Fünfjahressicht immer noch etwas mehr als verdoppelt, was die langfristige Wertschöpfung unterstreicht. Diese Daten zeigen, dass kurzfristige Schwankungen die fundamentale Stärke der Anlageklasse über einen längeren Zeitraum nicht schmälern, solange makroökonomische Unsicherheiten bestehen. Die aktuelle Situation verdeutlicht jedoch, dass hohe Zinserwartungen der US-Notenbank Fed kurzfristige Korrekturmechanismen auslösen können, die selbst diese robusten langfristigen Trends temporär verzerren.